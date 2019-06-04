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Gölcük'de Suriyeli'ler saldırdı, ilçede gerginlik sürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesin9de Suriyeli sığınmacılar ile vatandaşlar arasında çıkan kavga güçlükle önlendi. Polis olaya havaya ateş açarak müdahale etti. 31 Suriyeli ilçeden çıkardı.

Gölcük'de Suriyeli'ler saldırdı, ilçede gerginlik sürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesin9de Suriyeli sığınmacılar ile vatandaşlar arasında çıkan kavga güçlükle önlendi. Polis olaya havaya ateş açarak müdahale etti. 31 Suriyeli ilçeden çıkardı.

04 Haziran 2019 Salı 23:33
Gölcük'de Suriyeli'ler saldırdı, ilçede gerginlik sürüyor

Gölcük'de Suriyeli'ler saldırdı, ilçede gerginlik sürüyor


Suriyeli'lerin neden olduğu gerginlik Gölcük'ü karıştırdı. Suriyeli gençlerle vatandaşlar arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada çok sayıda sığınmacı ilçeden çıkarıldı. 
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Suriyeli sığınmacılar ile mahalle halkı arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği olay sonrası, gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, bekar olan 31 Suriyeli genç ise bölgeden tahliye edildi.


Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Suriyeli sığınmacılar ile mahalle sakinleri arasında başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre Suriyeli ve Türk gençleri arasında başlayan ‘yan bakma’ tartışması diğer Suriyeli sığınmacıların olaya karışmasıyla kontrolden çıktı.Mahalle sakinleriyle Suriyeli sığınmacıları karşı karşıya getiren olaya polis ekipleri havaya ateş açarak müdahale ederken, çıkan kavga çevre sakini bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda göre Suriyeliler, “Allahu Ekber” diyerek vatandaşlara saldırdı.


SURİYELİ'LERİN KALDIĞI EVLER BOŞALTILDI

Geçen 1 Haziran gecesi Gölcük Yeni Mahalle’de, Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. İhbarla olay yerine giden polis tartışmayı sonlandırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Gerginliğin devam etmesi nedeniyle taraflar arasında dün arbede yaşandı. Çıkan olaylar sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir de olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kavgaya destek verdikleri gerekçesiyle 31 Suriyeli genç, evleri boşaltılarak Kocaeli İl Göç İdaresi’ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

BAŞKAN SEZER’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Arife akşamı 3 Suriye vatandaşı ile 3 genç arasında yaşanan kavga, 1 Haziran günü Suriye vatandaşı olan kişilerle yaşanan ancak tarafların şikayetçi olmamaları nedeniyle adli takibata konu olmayan yan bakmadan kaynaklı sözlü tartışma sonucu başlayan başka bir kavgadan kaynaklanmıştır. Tarafların, Suriyelilerin evlerine yakın ve kahvelerin de bulunduğu kalabalık bir alanda tekrar karşılaşmaları sonrası çıkan kavga, evlerde kalan Suriyelilerin ve mahalle sakinlerinin de kavgaya müdahil olmaları nedeniyle büyüdü. 

8 KİŞİ SORGULANDI

Suriyeli vatandaşlarının evleri etrafında toplanan kalabalığın dağıtılabilmesi ve istenmeyen muhtemel başka hadiselerin önüne geçilebilmesi için, olayın kamu düzenini tehdit etme ihtimaline binaen, Gölcük Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürü, kavgaya destek verdikleri düşünülen Suriye vatandaşlarının ikamet ettikleri evlerin boşaltılmasının uygun olacağını değerlendirdi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli İl Göç İdaresi Başkanı ile irtibat kuruldu ve evlerde yaşayan 31 bekar Suriye vatandaş İl Göç İdaresi´ne sevk edilmek üzere polis merkezine getirildiler. Kavgaya karışan 5 Suriye vatandaşı ile 3 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatılmıştır. İfadeleri alınan vatandaşlarımız sabah 6´ya doğru serbest bırakılarak polis merkezinden ayrılmışlardır. Olayın ilk anından itibaren kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri tam anlamıyla almıştır. Bu noktada vatandaşlarımızın da sükûnet, itidal içinde davranmaları büyük önem arz etmektedir. Adli bir olaydan kaynaklı yaşanan hadiseye bahsi geçen konu bu şekliyle yaşanmıştır” dedi.

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Son Güncelleme: 04.06.2019 23:43
Anahtar Kelimeler:
SuriyeliKocaeliGölcük
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Kemal Yalçın 2019-06-05 00:22:00

Olaylara karışanların çoğu Esed'in ajanları.Sizde Suriyeli düşmanlığınız işin içine katarak olayları köpürtüyorsunuz.

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