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27 Şubat 2017 Pazartesi 18:43

Gül; Hocamızı hiç bir zaman unutmayacağız

Türk siyasetinin bir dönemine damgasını vuran merhum Başbakan Prof.Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında Türkiye'nin her yerinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Gül; Hocamızı hiç bir zaman unutmayacağız
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Gül; Hocamızı hiç bir zaman unutmayacağız

Milli Selamet Partisi kurucusu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 6. yıl dönümünde dualarla anılıyor. Erbakan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda etkinlik düzenleniyor.
İstanbul Merkezefendi Kabristan'ında mezarı başında yapılan anma etkinliklerinin ardından çok sayıda kültür merkezinde dün ve bugün toplantılar düzenlendi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, sosyal medya hesabından Erbakan ile ilgili duygu yüklü açıklama geldi. Gül mesajında şunları söyledi:

"Vefatının 6. yıl dönümünde değerli hocamız Necmettin Erbakan'ın rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.
Mekanı Cennet olsun.
Yaktığı ışık bütün Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor.
Ben de dahil bir çok arkadaşımı siyasete ve devlet hayatına o kazandırdı, kendisini hiç bir zaman unutmayacağız, dualarımız O'nunla beraber.."
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