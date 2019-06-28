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Gülnur Yılmaz cinayeti, Doktor kızının aracına kaza yaptırdı, kurşunlayarak öldürdü

Cani ruhlu baba, kızının kullandığı araca önce arkadan vurdu, yaralanan Pratisyen Hekim kızı Gülnur Yılmaz'a kurşun yağdıdar Mustafa Ali Yılmaz jandarma tarafından yakalandı.

Gülnur Yılmaz cinayeti, Doktor kızının aracına kaza yaptırdı, kurşunlayarak öldürdü

Cani ruhlu baba, kızının kullandığı araca önce arkadan vurdu, yaralanan Pratisyen Hekim kızı Gülnur Yılmaz'a kurşun yağdıdar Mustafa Ali Yılmaz jandarma tarafından yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 18:00
Gülnur Yılmaz cinayeti, Doktor kızının aracına kaza yaptırdı, kurşunlayarak öldürdü

Doktor kızının aracına kaza yaptırdı, kurşunlayarak öldürdü 

TUS sınavlarına katılmak için yola çıktı. Babasının aracına gizlice koyduğu GPS cihazıyla kendisini takip ettiğinden habersizdi. Babasının kullandığı aracın çarpmasıyla savrulan talihsiz Dr. Gülnur Yılmaz kazada yaralandı. Öfkeli baba kızını bu kez kurşun yağmuruna tutarak katletti. Sevenlerinin göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz'ın yıllardır büyük bir emek vererek doktorluğa adım atarken, katil baba cezaevine gönderildi.

ANTALYA'DAN BALIKESİR'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

 
Gülnur Yılmaz cinayetini soruşturan güvenlik güçleri ilginç bulgulara ulaştı. İddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya’dan, Balıkesir Akçay’daki, bir yakınına ait eve gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir’de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobilin peşine düştü.

ANNESİNİN YERİNİ SORDU

Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancayla peş peşe ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gülnur Yılmaz’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklandı.


Cinayetin ardından dağlık alana kaçan baba jandarma tarafından yakalandı.

‘BU KADAR KİTAP BİTER Mİ DEMİŞTİN’

Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Gülnur Yılmaz için, İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Merkez Camisi’nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde, acılı anne Gülden Yılmaz’ın, “Kızım, ‘Bu kadar kitap biter mi’ demiştin. Ben de ‘Bittiği kadar annem’ demiştim. Böyle mi olacaktı” demesi yürekleri dağladı. Ayakta zor durabilen anneyi, göz doktoru olan oğlu Kerim Yılmaz sakinleştirmeye çalıştı. Törene, aile ve akraba üyelerinin yanı sıra, Yılmaz’ın çok sayıda hekim arkadaşı da katıldı. Arkadaşları, Gülnur Yılmaz’ın, geçen 18 Haziran’da mezun olmasının ardından, annesine, “Artık dertlerimiz bitti. Bundan sonra mutlu bir hayat yaşayacağız” dediğini söyledi. Gülnur Yılmaz’ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Aşağı Narlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

MEZUNİYET TÖRENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ölen doktorun, eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, geçen 18 Haziran’da yapılan mezuniyet törenindeki görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarının telefonla çektiği görüntülerde, cübbe ve kep giyen Yılmaz’ın heyecan ve mutluluk içinde diplomasını alması yer aldı.


Gülnur Yılmaz, mezuniyet töreninde arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirmişti

Son Güncelleme: 28.06.2019 18:12
Anahtar Kelimeler:
Gülnur YılmazAşağı Narlıdere MezarlığıGPSTUSBalıkesir
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