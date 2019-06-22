Gümrük kapısında bombalı drone bulundu



Terör örgütü üyelerinin bir süredir insansız hava araçlarıyla sınır birliklerine ve kamu kurumlarına yönelik düzenlediği bombalı saldırı girişimleri sürüyor.

Türkiye - Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone bulundu. Dilucu Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, patlayıcının imha edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, EYP yüklü drone ele geçirildi. Bunun üzerine drone bulunan bölge, boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi. Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timi, bölgeye sevk edildi. Aralık Devlet Hastanesi'nden sağlık ekibinin bölgede önlem amaçlı bekletildiği, patlayıcı yüklü drone'un imha edileceği belirtildi.

İMHA EDİLDİ

Türkiye- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında bulunan, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timince kontrollü olarak imha edildi. Dilucu Sınır Kapısı, imha sonrası giriş ve çıkışlara yeniden açıldı.

