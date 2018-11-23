Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar

Günü geçmiş sera atıkları ormana atıp kaçanlara tepki yağıyor. Antalya’nın Kepez ilçesinde ormanlık alana giden bir avcı, gördüğü çöp yığınları karşısında hayretler içerisinde kaldı. Kimliği belirsiz kişilerin, çok sayıda günü geçmiş malzemeyi ormanlık alana bırakıp kaçtığı ortaya çıkarken sera atıklarının da atıldığı ormanlık alan adeta çöp yığınlarına döndü.



Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan bir ormanlık alana hafta sonu ava giden avcı Ferdi İner, ormanlık alan içerisinde gördüğü çöp yığınları ile hayretler içerisinde kaldı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı modern çöplüğün ve geri dönüşüm tesisinin de yakınında bulunan ormanlık alan içerisine gelen kimliği belirsiz şahıslar veya firmalar, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöplüğe götürüp atmak yerine ormanlık arazi içerisinde boş alanlara bırakarak kaçtı. Çok sayıda günü geçmiş ürünün atıldığı ormanlık alan adeta çöp yığınlarına döndü. Antalya’nın en güzel ormanlarının bulunduğu mevkide manzaranın hoş olmadığını belirten ve tepki gösteren avcı Ferdi İner, "Geçen pazar günü ava gelmiştim. Burada gördüğüm manzara karşısında hayretler içerisinde kaldım. Doğamızın bu şekilde kimliği belirsiz kişiler tarafından kirletilmesine gönlüm razı olmadı" dedi.

"MANZARA ÇOK KÖTÜ"

Kötü manzaralar ile karşılaştıklarını belirten İner, "İnsanlar neden bu kadar duyarsız kalıyor. Güzelim ormanların bu şekilde kirletilmesinin kimseye bir katkısı olmaz. Yazıktır, günahtır. İnsanlarımız buraya piknik yapmak için geliyor. Doğa ile iç içe yaşamak için geliyor. Temiz hava almaya geliyorlar. Bir insan olarak üzülüyorum. Bu çöpleri bırakanların cezalandırılmasını istiyoruz. Fide atıklarının da atıldığını görüyoruz. Çöp bırakılan alan belediyenin çöplüğüne 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor" ifadelerini kaydetti.