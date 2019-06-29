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Hakkari'de çatışma, 1 asker şehit

Hakkari merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün çıkan çatışmada yaralanan asker şehit düştü..

Hakkari'de çatışma, 1 asker şehit

Hakkari merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün çıkan çatışmada yaralanan asker şehit düştü..

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:43
Hakkari'de çatışma, 1 asker şehit

Hakkari'de çatışma, 1 asker şehit


Hakkari merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün çıkan çatışmada yaralanan asker şehit düştü..

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran günü merkeze bağlı Doğanlı Mezrası'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit olan asker için yarın Hakkari Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.


Doğanlı köyünde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Anahtar Kelimeler:
HakkariÇatışmaşehit
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