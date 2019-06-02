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Hakkari'de çatışma 2 şehit var

Türkiye İran Sınır bölgesinde çıkan çatışmada 3 şehit haberinin ardından bir acı haber de Hakkari Çukurca'dan geldi. Çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu.

Hakkari'de çatışma 2 şehit var

Türkiye İran Sınır bölgesinde çıkan çatışmada 3 şehit haberinin ardından bir acı haber de Hakkari Çukurca'dan geldi. Çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 00:31
Hakkari'de çatışma 2 şehit var

Hakkari'de çatışma 2 şehit var

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu 2 asker yaralandı...

Son dakika haberine göre Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı...

Terör örgütü PKK' ile askeri birlikler arasında çıkan çatışmada acı haber geldi. 2 askerimiz şehit oldu, yaralı iki asker tedavi altına alındı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 02.06.2019 00:35
Anahtar Kelimeler:
şehitÇatışmaÇukurcaHakkari
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