Hakkari'de çatışma 2 şehit var

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu 2 asker yaralandı...

Son dakika haberine göre Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı...

Terör örgütü PKK' ile askeri birlikler arasında çıkan çatışmada acı haber geldi. 2 askerimiz şehit oldu, yaralı iki asker tedavi altına alındı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kasran Vadisi Aslan Kapanı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada 2 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavisi kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

