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Hakkari'de hain saldırı; 3 şehit var

PKK'lı teröristler yol yapımında güvenliği sağlayan askeri birliği hedef aldı. Kuzey Irak'tan fırlatılan güdümlü füze ile yapılan saldırıda 3 asker şehit düştü.

Hakkari'de hain saldırı; 3 şehit var

PKK'lı teröristler yol yapımında güvenliği sağlayan askeri birliği hedef aldı. Kuzey Irak'tan fırlatılan güdümlü füze ile yapılan saldırıda 3 asker şehit düştü.

04 Haziran 2018 Pazartesi 00:33
Hakkari'de hain saldırı; 3 şehit var

Hakkari'de hain saldırı; 3 şehit var

Yol yapımında çalışanların güvenliğini sağlayan askerlere, Irak'tan güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. 3 asker şehit düştü.


Hakkari'de yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan askerlere, PKK, Kuzey Irak'tan güdümlü füze ile yapılan saldırı 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hain saldırının ardından bölge Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçaklarıyla bombalandı...

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Bayrak Tepe Üs Bölgesi ile Dağlıca arasında yapımı devam yol yapım şantiyesinin emniyetini sağlayan hudut birliğine, terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak'ın Basyan Khala Dağı Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

3 ŞEHİT, 1 YARALI

Saldırıda sözleşmeli erler Orhan Özkan ve Süleyman Sevim ile sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç şehit oldu, bir asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehitlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Saldırının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatılırken, Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nden F-16 savaş uçakları peş peşe havalanarak, saldırının yapıldığı bölgeyi bombaladı.

ACI HABER ULAŞTI

Er Orhan Özkan'ın acı haberi Kayseri'deki ailesine ulaştı. Yetkililer tarafından acı haberin verilmesinin ardından evin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan Özkan'ın yakınları şehidin baba evine akın etti.

2 YIL ÖNCE GÖREVE BAŞLADI

Sözleşmeli Piyade Er Süleyman Sevim'in Kırşehir'deki baba evine şehadet haberi, sağlık ekiplerinin eşliğinde askeri erkân tarafından verildi. 2 yıl önce göreve başlayan ve bekar olan Sevim'in annesi Altın ve babası Yunus Sevim sinir krizi geçirdi.

Son Güncelleme: 03.06.2018 21:42
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