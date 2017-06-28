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28 Haziran 2017 Çarşamba 13:20

Hakkari'de PKK'ya operasyonda 1 polis şehit oldu

PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan polis memuru, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'de PKK'ya operasyonda 1 polis şehit oldu
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Hakkari'de PKK'ya operasyonda 1 polis şehit oldu


Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan polis memuru, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda bir polisin şehit olduğu bildirildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında bir polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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