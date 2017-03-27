Halay çeken Bakan Çelik'e sahte dolar mı attılar

DOLAR ATMA YARIŞI

Güneydoğu Anadolu bölgesinde düzenlenen düğün törenlerinde yaygın olarak saçılan dolarlar yeniden gündem. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından doların yüksemmesini önlemek için yürütülen döviz bozdurma kampanyaları akıllarda tazeliğini korurken,'in de katıldığ ıbir düğünde havada dolarların uçuşması akıllarda soru işareti bıraktı. Sosyal medyada fotoğrafın altına yapılan yorumlarda ise "Bölgede sahte dolarların düğünlerde saçılması gelenektir" değerlendirmeleri yapıldı.Şanlıurfa’da, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Sedat Ertürk ile Songül Bucak'ın düğününde davetliler, halay çeken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanlarına dolar atma yarışına girdi.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ertürk ile işadamı Suphi Bucak’ın kızı Songül Bucak, düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Genç çift nikahın ardından sahneye gelen ilk danslarını yaptı. Renkli görüntüler yaşandığı düğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Ak Parti milletvekilleri Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek ve Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikah merasiminin ardından Bakan Çelik, protokol üyeleriyle birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti. Çelik’in halaya kalkmasını gören salondaki davetliler deste deste dolar atma yarışına girdi. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda yerleşim biriminde düğünlerde, kına geceleri ve sünnetlerde, yerel matbaalarda basılan ve herkesin sahte olduğunu bildiği dolarların saçılması yıllardır bir gelenek olarak biliniyor.