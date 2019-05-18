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Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Haliç Üniversitesi, Türk üniversite tarihine geçecek ilginç bir baskına sahne oldu. Üniversite'nin eski Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu ile 30 kişi rektörlüğü basmasının ardından gözaltına alındı.

Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Haliç Üniversitesi, Türk üniversite tarihine geçecek ilginç bir baskına sahne oldu. Üniversite'nin eski Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu ile 30 kişi rektörlüğü basmasının ardından gözaltına alındı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:24
Haliç Üniversitesi'ne baskın | Rektör koltuğuna oturdular

Haliç Üniversitesi'ne baskın  |  Rektör koltuğuna oturdular


Kötü yönetildiği için YÖK tarafından 3 yıl önce yönetimine el konulan ve kayyum atanan Haliç Üniversitesi, eski yönetim tarafından basıldı. Mevcut kayyum yönetimine darbe düzenleyen eski mütevelli heyeti başkanı ile beraberindeki 30 kişinin tekmeli yumruklu baskını ve sonrası yaşananlar vakıf üniversiteleri tarihine geçecek nitelikte.

REKTÖR POLİSE HABER VERDİ

Haliç Üniversitesi'nde yaşanan eski mütevelli heyeti darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi rektörlüğü, güvenlik güçlerini haber verdi. Üniversiteye gelen polis ekipleri, baskın yapan eski mütevelli heyeti üyeleri ile onlara yardım eden 30 kişiyi önce dışarı çıkardı, ardından gözaltına aldı. Sorguları devam eden Mansur Topçuoğlu ile beraberindekiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

KÖTÜ YÖNELİTLİĞİ İÇİN EL KONULMUŞTU

Türkiye'nin en değerli bölgesinde Haliç kıyısında kurulu üniversite, 2016 yılının Mayıs ayında kötü yönetildiği için YÖK tarafından el konulmuştu. Öğrencilerin mağdur olmaması için İstanbul Üniversitesi rektörlüğü kayyum olarak atanmıştı. YÖK denetleme kurulu tarafından hazırlanan raporda Haliç Üniversitesi'nde yaşanan yolsuzluk iddiaları o tarihte kamuoyu ile paylaşılmıştı. İşte o rapordan başlıklar;

1- Haliç Üniversitesi'ne ait kantin ve kafeteryaların, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı M Mansur Topçuoğlu tarafından kurulan ve yakınlarının da ortakları olduğu Teras Gıda Ticaret Ltd. Şti. ve Reyman Gıda Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletildiği; M. Mansur Topçuoğlu'nun bu şekilde kendisine ve yakınlarına haksız kazanç sağladığı,

2- Haliç Üniversitesi Yöneticilerinin her türlü inceleme ve denetim faaliyetini engelleme çabaları,

3- Öğrenim Ücretlerinin Mansur Topçuoğlu'nun Ortağı Olduğu Reyman Hukuk Bürosuna ait banka hesabına yatırılmasının istendiği,

4- Üniversite personeline ilişkin olarak maaş ödemeleri hususunda sıkıntılar olduğu,

5- Öğrenciler tarafından derslerin yapılmadığı, eğitim kalitesinin çok düşük olduğuna dair şikâyetler,

6- Eğitim alanları ile ilgili olarak gayrimenkul sahiplerine kiraların ödenemediği,

7- Mütevelli Heyet Başkanı Mansur Topçuoğlu'nun Üniversiteyi aile şirketi şeklinde yönetme eğilimi.

Üniversitenin eğitim binası olarak kullandığı ama kira ödemediği yerlerden biri Hotiç’e ait. Diğeri ise bir Rum Vakfı. Her ikisinin de kuruma şikâyet ettikleri ve Rum vakfının mahkemeden tahliye kararı aldırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YÖK’ün üniversiteye bu durumu sorduğu ancak cevap gelmediği iddia ediliyor.

Ayrıca sadece üniversite mütevellisinde 3 tane Topçuoğlu soyadlı kişi olduğu ve bunun mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor.

Mütevelli Heyetinde şu isimler yer alıyordu:

Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mansur TOPÇUOĞLU
Mütevelli Heyeti Başkan Yrd. Prof. Dr. Eyyüp SANAY
Mütevelli Heyeti Başkan Yrd. Av. Korkut HAZİNEDAR
Üye Prof. Dr. Remzi ÇETİN
Üye Zeynep YAMAN
Üye Reyhan TOPÇUOĞLU
Üye Oktay ÖZÇELİK
Üye Remzi TOPÇUOĞLU
REKTÖR Prof. Dr. Remzi ÇETİN
 

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Son Güncelleme: 18.05.2019 18:18
Anahtar Kelimeler:
Haliç ÜniversitesiYÖKMansur Topçuoğlu
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