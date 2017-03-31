Halisdemir pastasından sonra Atatürk heykeli

Halkın üzerine titrediği milli değerleri pasta, şekerlere çikolata yaparak dikkat çekmeye çalışanlar bu kez de kendini İzmir'de gösterdi.İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi planlanan'nde en büyük ilgiyi, çikolata, şeker ve şeker hamurundan yapılan Atatürk heykeli gördü.İzmir Kahve Festivali'nin organizatörleri tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen festival, 3 gün boyunca ziyaretçilerini çikolatanın değişimine tanıklık ettirecek. Bayraklı ilçesindeki'ta gerçekleşen festivalin ilk gününe ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu. Festival her gün saat 12.00- 22.00 arasında ziyaretçilere ilginç görsel şovlar sunuyor.Çikolatadan yapılmış heykel, pasta ve hediyelik eşyaların satıldığı standlar ziyaretçi akınına uğradı. Festivalde en büyük ilgiyi şeker hamuru, şeker ve çikolatadan yapılan kalpaklı Atatürk heykeli gördü.Festivale aileleriyle gelen küçük çocuklar, Atatürk'e dokunmak istese de görevliler izin vermedi, çocuklar ağladı. Atatürk dışında yapımı 2.5 saat süren ve ayrıntılı işçiliği ile dikkat çeken kızılderili heykeli de ilgi topladı.Kızılderilinin yanısıra çikolatadan yapılan motosiklet de beğenildi. Satışı yapılmayan görsel amaçlı hazırlanan çikolata heykellerle birçok kişi selfie çektirildi. Ziyaretçiler çikolatalı pasta ve cup kek yapımı konusunda ücretli atöyle çalışmalarına da katıldı. Festival, 2 Nisan Pazar akşamı sona erecek.