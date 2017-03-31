Halit Akçatepe hayatını kaybetti: Güdük'ten acı haber

YEŞİLÇAM SANATÇILARINDAN HALİT AKÇATEPE’YE VEDA

TÜRKAN ŞORAY: GERÇEK AĞABEYİMİ KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜLDÜM

HÜLYA KOÇYİĞİT: YERİ ASLA DOLDURULAMAYACAK

FİLİZ AKIN: ÇOK SEVİLEN BİR BÜYÜK, BİR USTA DAHA GİTTİ

HALE SOYGAZİ: YERİ DOLDURULAMAZ BİR SANATÇI

SELDA ALKOR: TÜRKİYE ONU ASLA UNUTMAYACAK

PERİHAN SAVAŞ: TÜRK SİNEMASINA ÇOK ŞEY KATTI

HABABAM SINIFI'NIN GÜDÜK NECMİSİ GÖNÜLLERDE TAHT KURMUŞTU

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncusu Halit Akcatepe 79 yaşında hayatını kaybetti. Türk komedi filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Halit Akcatepe sinemada ilk rolünü 5 yaşındayken almıştı.Sinema ve tiyatronun efsane oyuncusu Halit Akçatepe hayatını kaybetti.. Türk sinemasının usta ismi Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti.Usta oyuncu Halit Akçatepe'yi kaybettik. Türk sinemasının efsane oyuncularından Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti.Sinema oyuncusu Halit Akçatepe'nin ölümüyle ilgili hayatını kaybettiği hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Akçatepe'nin ölüm nedeni görünüş itibariyle kalp ve solunum durması. 45 dakikalık müdahaleye rağmen saat 14.40'ta hayatını kaybetti" denildi.Akçatepe'nin saat 13.55'te hastanenin acil servisine getirildiğini belirtti. Arıkan, 45 dakikalık müdahaleye rağmen saat 14.40'ta Akçatepe'nin hayatını kaybettiğini kaydetti.Dr. Osman Arıkan, "Yakınları evde aniden fenalaştığını ve solunumunun kesildiğini belirttiler. Son 2 yıldır da bakım hastası olduğunu kaydettiler" dedi. Arıkan, "Ölüm nedeni görünüş itibariyle kalp ve solunum durması. Ani bir kalp krizi olduğu görülüyor" " şeklinde konuştu.Akçatepe'ye evde bakan Fatih Çelik ise "Konuşamıyordu. Sadece jest ve mimiklerle anlaşıyorduk" dedi.Türk sinemasının usta oyuncularından Halit Akçatepe’nin 79 yaşında hayata veda etmesinin ardından Yeşilçam sanatçıları üzüntülerini dile getirdi.Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Hale Soygazi, Selda Alkor ve Perihan Savaş, Halit Akçatepe’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandılar:“Halit Akçatepe Türk sinemasının en vazgeçilmez, en unutulmaz, en sevilen karakterlerinden biriydi. Gerçek ağabeyimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun.”“Sevgili ağabeyim Halit Akçatepe keyifli kahkahalarıyla içimizi ısıtan, sıcacık, samimi, dürüst, son derece ahlaklı, 7’den 70’e herkesin sevdiği, sinema ve tiyatro sanatçısı, dört dörtlük bir aktördü. Onunla beraber olmak, onunla aynı ortamı paylaşmak bana her zaman huzur ve keyif vermiştir. Bu özel anları özlemle anacağım. Bütün sevenlerinin, Türk sinemasının, hepimizin başı sağ olsun. Peş peşe kaybettiğimiz bu önemli değlerin yeri asla doldurulamayacak.”: "En son Ertem Eğilmez’in Tatlı Dillim filminde çalışmıştık. Sonra da festivallerde görüştüğümüz oldu. Hep olumlu, sevgi dolu, hep neşe veren, hiç yaşlanmayan biri gibiydi. Çok sevilen bir büyük, bir usta daha gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.""Çok sevdiğim bir arkadaşım ve çok değerli bir oyuncuydu. Birlikte birçok filmde rol aldık. Yeri doldurulamaz bir sanatçı. Onu çok özleyeceğiz.": "Çok üzüldüğüm bir gerçek. Çok sevdiğim bir insandı. Ben Halit’le tiyatroda birlikte çalıştım. Özel bir yeri de var bu yüzden. Türkiye onu asla unutmayacak.""Güdük Necmi’mizi kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir insan, çok değerli bir sanatçımızdı. Türk sinemasına çok şey kattı. Hepimizin başı sağ olsun."1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okudu. Babası yine bir oyuncu olan Sıtkı Akçatepe idi.Bir yönetmenin "Bize bir çocuk oyuncu lazım" deyince babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk olarak 5 yaşındayken 1943'te bir filmde rol aldı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.1975'te Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle çok sevildi. 'Süt Kardeşler'in Ramazan'ı Halit Akçatepe'nin babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk Sineması'nda birçok yapımda rol almış oyunculardır. Özellikle babası Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı film serisinde oynadığı Paşa Nuri tiplemesiyle tanınmaktadır.Babası Sıtkı Akçatepe annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunuydu.Türk sinemasının en değerli isimlerinden biri Akçatepe'nin ölümü büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada da Akçatepe'ye veda mesajları yağıyor.