Harita şirketi kafasına göre imar vermiş

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Tuşba Beledeyisi imar haritası'nın dijital ortama aktarılması işi sırasında, yüklenici şirketin yaptığı değişiklikler üstüne polis hareket geçti. Şirketin, dijital ortama aktardığı imar durumunun, gerçeğe aykırı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, ilçenin imar haritasını bilgisayar ortamıma aktaran şirketin imarsız alanları imarlı gibi gösterdiği ortaya çıktı.

Şirketin, yaptığı işlemlerde park alanlarının ticaret, konut, ibadet yeri vb. vasıflarla gösterilerek ifraz edildiği, konut imar adalarının değiştirilirek yol hatlarının başka alanlara kaydırıldığı, hatta yeni imar adalarının oluşturuluralak çıkar sağlandığı belirlendi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ‘dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçu işlediği gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde " Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" işlemleri yapan şahıs veya şahısların tespit edilmesi ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Eylül 2017 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; "Kamu kurumu aracı kılınmak sureti ile dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçuna ilişkin aralarında halen Tuşba Belediyesi’nde görevli harita mühendisi M.E.G, ilimizde harita ve kadastro firmaları bulunan A.A., S.C., A.G. ve M.Y.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

ASIL PAFTALAR İLE DEĞİŞİTİRİLENLER ELE GEÇİRİLDİ



Soruşturma kapsamında elde edilen veriler ve belgeler ışığında Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi tarafından dijital halde olan ve asıl paftaları gösteren kayıtlar ile Tuşba Belediyesine sunulan sahte olduğu anlaşılan paftalara üzerinde inceleme yapıldığının da belirtildiği açıklamada, “Yapılan inceleme neticesinde, bilirkişi tarafından; ‘Van Büyükşehir Belediyesi’nden resmi olarak alınan Tuşba ilçe sınırlarını kapsayan kağıt formundaki resmi imar paftalarını dijital ortama aktarılması ile arşivlenmesi ve polyester paftalara çıktıların alınabilmesi için yapılan ihalenin, ihale sözleşmesi ve iş tanım kurallarını uygulamayarak resmi imar paftalarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olması suçlamasına ilişkin olarak imarsız alanları ilgili mercilerden karar alınmadan imarlı gibi gösterilmesi, park alanlarının ticaret, konut, ibadet yeri vb. vasıflarla gösterilerek ifraz edilmesi, konut imar adalarının değiştirilmesi sureti ile yol hatlarının kaydırılması, 1655 kotu altında kalan alanların rekreasyon alanı vasfından çıkarılarak yeni imar adalarının oluşturulması, belediye meclis kararı alınmadan yeni kitlelerin oluşturulması, usulsüz ruhsat belgesi düzenleme, usulsüz ifraz, tevhit gibi iş ve işlemlerde gerçek dışı imar durum belgesi düzenlendiği’ şeklinde rapor tanzim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.