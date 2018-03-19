Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116934
ALTIN
165.584
DOLAR
3.9342
STERLİN
5.4786
EURO
4.8264
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı

Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...

Bir döneme damgasını vuran ANAP hükümetleri bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti...

Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...

Bir döneme damgasını vuran ANAP hükümetleri bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti...

19 Mart 2018 Pazartesi 08:59
Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...

Son Dakika, Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti...


Son Dakika Eski bakanlardan Türk Siyasetinin Tank Hasan'ı, Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.


Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otele fizik tedavi için gelen ve aniden fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in, buradaki ilk müdahalenin ardından sevkine karar verildi. Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı'na götürülen Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, Ankara'daki özel hastaneye götürüldü. Hasan Celal Güzel, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında hayatını kaybetti.


HASAN CELAL GÜZEL KİMDİR?

Eski Bakanlardan Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 1983 yılında 38 yaşında Başbakanlık müsteşarı oldu.

Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı.

Son Güncelleme: 19.03.2018 06:18
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
osman saygılı 2018-03-19 10:13:44

Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin yetiştirdiği güvenilir politikacılardan biriydi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
TSK, Kuzey Irak'ta terör kamplarını vurdu
TSK, Kuzey Irak'ta terör kamplarını vurdu
Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı
Şehit eşini böyle uğurlamıştı: Çok şükür eşimin intikamı alındı
Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması
Mehmetçik'ten Afrin'de zafer kutlaması
Afrin'e Türk bayrağı çekildi: TSK ve ÖSO, denetimi sağladı
Afrin'e Türk bayrağı çekildi: TSK ve ÖSO, denetimi sağladı
Çanakkale'yi unutanlar boğazın dibine baksın!
Çanakkale'yi unutanlar boğazın dibine baksın!
Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır
Yeni nesil ANKA-S filosu göreve hazır
Afrin'de son durum; Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu
Afrin'de son durum; Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu
PKK zulmünden kaçarken can verdiler: 6 kişi hayatını kaybetti
PKK zulmünden kaçarken can verdiler: 6 kişi hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim