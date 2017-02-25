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25 Şubat 2017 Cumartesi 23:25

Hatay'da deprem: 4.4, Erzin ve Osmaniye 4.4 ile sallandı

Hatay'ın Erzin ilçesi yakınlarında deprem oldu. Deprem Osmaniye'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Hatay'da deprem: 4.4, Erzin ve Osmaniye 4.4 ile sallandı
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Hatay'da deprem: 4.4, Erzin 4.4 ile sallandı

 
Son Depremler, Hatay Erzin yakınlarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Osmaniye'de de hissedilen deprem büyük panik yarattı. İlk depremin ardından Osmaniye ve Ceyhan'da da depremler oluştu.

Erzin'de deprem,Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 00.06'da meydana gelen deprem yerin 7.4 KM derinliğinde oluştu.

Çok geniş bir alanda hissedilen depremin yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Deprem Erzin başta olmak üzere Dörtyol ilçesi, Hatay il merkezi, Gölovası, Yumurtalık, dahil olmkat üzere tüm sahil kesiminde yoğun olarak hissedildi

Erzin depreminin ardından Osmaniye Büyüktüysüz Toprakkale arasında 2.2 şiddetinde, saat 00.32 sıralarında ise Adaha Ceyhan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha oluştu.

Yer yüzüne oldukça yakın bir derinlikte oluşan depremlerin ardından vatandaşların büyük bölümü evlerinden çıkarak bir süre bekledi.

AYRINTILAR GELİYOR
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