Hatay'da deprem: 4.4, Erzin ve Osmaniye 4.4 ile sallandı

Hatay'da deprem: 4.4, Erzin 4.4 ile sallandı

Hatay Erzin yakınlarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Osmaniye'de de hissedilen deprem büyük panik yarattı. İlk depremin ardındanve'da da depremler oluştu.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 00.06'da meydana gelen deprem yerin 7.4 KM derinliğinde oluştu.Çok geniş bir alanda hissedilen depremin yıkıma neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.Deprem Erzin başta olmak üzere Dörtyol ilçesi, Hatay il merkezi, Gölovası, Yumurtalık, dahil olmkat üzere tüm sahil kesiminde yoğun olarak hissedildinin ardındanarasında 2.2 şiddetinde, saat 00.32 sıralarında iseilçesindebüyüklüğünde bir deprem daha oluştu.Yer yüzüne oldukça yakın bir derinlikte oluşan depremlerin ardından vatandaşların büyük bölümü evlerinden çıkarak bir süre bekledi.