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13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:55

Hatay'dan acı haber; Astsubay Niyazi Elçin şehid oldu

Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak yaylası Domuzdamı mevkiinde gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında bir astsubay şehit olurken 1 asker ve 1 polis de yaralandı.

Hatay'dan acı haber; Astsubay Niyazi Elçin şehid oldu
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Hatay'dan acı haber; Astsubay Niyazi Elçin şehid oldu

Hatay Çardak yaylasında düzenlenen operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı




Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Amanoslar bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs 2017 tarihinde başlatılan operasyon sırasında yaşanan olayda yaralanan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle denildi:

"Amanoslar bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs 2017 tarihinde operasyon başlatılmıştır. Operasyonlar sürerken 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 00:45 sıralarında Hassa İlçesi Çardak Yaylası Domuzdamı Mevkiinde meydana gelen olayda 2 Jandarma Özel Harekat timi mensubu ile 1 Polis Özel Harekat timi mensubu yaralanmıştır.

Olayın ardından ambulansla ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır"
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