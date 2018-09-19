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Hatay İstanbul'a taşınıyor: Maltepe'de müzik ve lezzet şöleni 5 gün sürecek

Türkiye'nin en renkli festivallerinden biri olarak öne çıkan Hatay Tanıtım Günleri 26 Eylül'de İstanbul'da başlıyor.

Hatay İstanbul'a taşınıyor: Maltepe'de müzik ve lezzet şöleni 5 gün sürecek

Türkiye'nin en renkli festivallerinden biri olarak öne çıkan Hatay Tanıtım Günleri 26 Eylül'de İstanbul'da başlıyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:05
Hatay İstanbul'a taşınıyor: Maltepe'de müzik ve lezzet şöleni 5 gün sürecek

Hatay İstanbul'a taşınıyor: Maltepe'de müzik ve lezzet şöleni 5 gün sürecek
 

Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek olan Hatay Tanıtım Günleri'ne bu yıl, bölgenin lezzeti ve tadıyla dünyaca ün salan yemekleri, kültür ve sanat elçileri damgasını vuracak. Hatay Valiliğinin himayelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile HATİAB Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği'nin organize ettiği Hatay Tanıtım Günleri etkinliği Hatay İlçe belediyeleri, Ticaret ve sanayi odaları, Esnaf odaları ile çok sayıdaki STK nın katılımıyla birlikte düzenlenen festivale Devlet yönetiminin önemli şahsiyetleri, iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri ile Yabancı Ülkelerin Türkiyede bulunan büyükelçi, konsolos, ticari ve turizm ateşeleri katılacaklardır.

EN BÜYÜK HATAY FESTİVALİ OLACAK!

Hatay'ın tanıtımı için etkinliğin çok önemli bir fırsat olduğunu söyleyen HATİAB Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder "Hatay sadece künefeden, tatlılardan, portakaldan ibaret değil. Türkiye'nin sanayileşmesinde, kalkınmasında pek çok alanda öncülük etmiş, girişimciliğiyle yatırımcılara ilham vermiş binlerce işadamının yetiştiği önemli bir şehir. Cumhuriyet tarihinde tüm yeniliklere, teknolojik yatırımlara, ağır sanayiye ve ihracata Hatay'ın katkısı büyüktür. Barış ve hoşgörü şehri Hatay'ı tüm dünyaya layıkıyla tanıtmak istiyoruz" dedi.

HATAY KÜNEFEDEN, SİNİ KEBABINDAN İBARET DEĞİL


Güder, Hatay'ın sadece sini kebabı ve künefeden ibaret olmadığını belirterek "Şehrimiz dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, ekonomide, teknoloji ve sanayide çok sayıda sektöre öncülük etmiştir. Sırf künefe ve sini kebabı ile anılmak Hatay için çok büyük haksızlık olur" dedi.

Güder "Ekonominin daraldığı, piyasanın sıkıştığı bugünlerde Hatay'ın tanıtımını yaparak Hatay'a daha çok ziyaretçi çekilmesi gerektiğini" belirterek "Biz Hatay'a talebi ne kadar çok artırırsak, bu bölgedeki sanayiye, ticarete, turizm ve istihdama da etki edecek" şeklinde konuştu.


BİZİM ONLARDAN FAZLAMIZ VAR EKSİĞİMİZ YOK

Güder, Hatay'ın Singapur, Dubai ve Tokyo'dan hiç bir eksiğinin bulunmadığını belirterek "Hatay bir Singapur, bir Dubai olabilir. Hava alanımız, demir yolumuz, deniz yollarımız verimli tarım alanlarımız ve üretim gücü yüksek sanayi alt yapımız var. En önemlisi yetişmiş istihdam edilmeyi dört gözle bekleyen genç nüfusumuz var.  Çalışkan ve el becerisi yüksek kaliteli ürünlere imza atan sanatkarlarımız var. Ama biz hala künefe ve sini kebabı ile anılıyoruz bunu kabullenemiyoruz. Eksik olan tek şey organizasyon ve tanıtım" dedi.


Hatay'ın dünyanın en büyük filtre üretim tesislerine, Türkiye'nin en büyük ayakkabı üretim fabrikalarına sahip olduğunu belirten Güder şunları söyledi; "Tarihi, kültürü ve hoşgörü iklimiyle Hatay Suriye'deki savaşın en ağır yükünü çeken şehirlerimizin başında geliyor. 

Biliyorsunuz 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş, dünyadaki gelişmeler. Türkiye üzerine oynanan oyunlar ekonomide daralmalara neden oldu. Hatay bundan çok etkilendi. Bugün her evde en az bir iki işsiz var. Bu durum bizim yüreğimizi acıtıyor. Bunu bir nebze olsun azaltmak lazım. Bunun en kestirme yollarından bir tanesi Hatay'ın tanıtımını yapmaktan geçiyor. Biz Hatay'ın tanıtımını ne kadar iyi yaparsak, Hatay'a gelen insan sayısı artacak. Örneğin Bugün 100 tane otelmiz varsa, bu çalışmalarla bu rakam 150, 300, 500 otel olacak, ekonomiyi büyütecek, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak. Bir de Hatay'ın en kısa sürede serbest bölge ilan edilmesi lazım. Bölgenin yakın geleceği, Türkiye'nin konjektürel durumu ve ekonomik gücü bunu kaçınılmaz hale getiriyor. Ekonomi yönetimi Hatay'ın serbest bölge olmasını mutlaka değerlendirmesini talep ediyoruz."

Son Güncelleme: 19.09.2018 10:09
Anahtar Kelimeler:
HATİAB
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