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20 Ocak 2017 Cuma 19:50

Hatay şehit haberiyle sarsıldı: Mete Can şehid düştü

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Hatay şehit haberiyle sarsıldı: Mete Can şehid düştü
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Hatay şehit haberiyle sarsıldı: Mete Can şehid düştü

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Bir süre önce Tunceli’den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DAEŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın şehit haberi Altınçağ Mahallesi’nde baba Mehmet ve Anne Meryem Can’a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi.

Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can’ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi.

Şehit sosyal paylaşım sitesinden “Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz” paylaşımında bulunmuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI ADLİ TIP KURUMUNDA

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin bayrağa sarılı cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

DEAŞ militanları tarafından Fırat Kalkanı Harekatı Kapsamı'nda yürütülen El Bab operasyonu için Suriye'de bulunan Türk askerlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda 5 asker şehit olurken, 9 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerin cenazeleri helikopterlerle Gaziantep'e getirilmişti. Gaziantep'te ambulanslarla alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, otopsi işlemleri için Asri Mezarlık'ta bulunan Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



 
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