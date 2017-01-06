Hava Durumu, İstanbul yarın gece donacak: -21'i hissedeceğiz

Hava Durumu, İstanbul yarın gece donacak: Hissedilen -21 olacak

BEKLENEN KAR YAĞMAYA BAŞLADI

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul'da kara kış ve don etkisini yarın gece yarısından itibaren göstermeye başlıyor. Meteorolojiye göre kar yağışı bugün akşam etkisini artırırken soğuk hava kendisini yarın (7 Ocak Cumartesi) gösterecek. Hava sıcaklığı -2'ye kadar inerken, Hissedilen sıcaklık -21 dereceye kadar düşecek. Şehir içi yollarda gizli buzlanma uyarısı yapan uzmanlar kazaların artabileceği uyarısında bulunuyor. Sürücülerin özellikle Cumartesi ve pazar günleri daha duyarlı ve dikkatli olması isteniyor.İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle Arnavutköy ve civarında etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı 15.00 sıralarında başladı. Özellikle Arnavutköy ve civarında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, beyaz örtü kısa sürede her yeri kapladı. Belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16 civarında İstanbul’un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Pazar gününden itibaren kar yağışının etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul’un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor" denildi.