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18 Mart 2017 Cumartesi 01:41

Hava Harp Okulu öğrencisi 69 kişi tahliye edildi

Türkiye'yi sarsan 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası tutuklanan çok sayıda Hava Harp Okulu okulu öğrencisi için tahliye kararı çıktı.

Hava Harp Okulu öğrencisi 69 kişi tahliye edildi
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Hava Harp Okulu öğrencisi 69 kişi tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, yargılandıkları davada haklarında tahliye kararı verilen Hava Harp Okulu öğrencileri Silivri Cezaevi'nden bırakılmaya başlandı. Öğrencileri cezaevi çıkışında aileleri, akrabaları ve okuldan arkadaşları karşıladı.

Dün görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 75 sanıklı davada, 69 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verildi. Gün boyu davayı takip eden öğrenci yakınları kararın ardından büyük sevinç yaşadı. Aileleri, cezaevi kapısında öğrencilerin çıkmasını saatlerce bekledi. 01.00 sıralarında öğrencileri taşıyan otobüsün görünmesi ile toplanan yaklaşık 200 kişi kapıya akın etti. Öğrenciler marşlar söylenerek karşılandı. Öte yandan ilk grubun cezaevinden çıkışı esnasında havai fişek atıldı.

Cezaevinden çıkan öğrenciler ailelerine sarılarak hasret giderdi. İsmi Yusuf olan bir öğrenci uzun süre annesine sarılırken, annesi gözyaşlarını tutamadı. Babası ise, "Bundan daha güzel bir mutluluk olmaz. Adalet geç geldi ama biz ona hep güvendik" dedi.


 
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