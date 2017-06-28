Havzalı şehit Astsubay Şevket Alnıdelik yarın toprağa verilecek

Kilis'te askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan'in acı haberi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'ndeki ailesine verildi.Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Şevket Alnıdelik, kaldırıldığı Kİlis Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.Acı haberi memleketi Samsun'un Havza İlçesi Doğançayır Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.tarafından verilen acı haber sonrası anne Aysel ve baba Akif Alnıdelik gözyaşlarına boğuldu.Sinir krizi geçiren aile, evin önünde hazır bekleyen ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Havza İlçesi Kevser Camii'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kilis'te askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Şevket Alnıdelik'in acı haberi memleketi Samsun'un Havza İlçesi'ndeki ailesine verildi.