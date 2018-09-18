Hayri İnönü Ka.Der üyesi oldu

Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, kadın ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne (KA.DER) üye oldu. Şişli Belediyesi'nin cinsiyet eşitliği adına yürüttüğü çalışmalara öncülük eden İnönü, "Cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak, toplumdaki tüm bireylerin kararlara katılımını ve kadınların toplumun her alanında temsil edilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.



Kadının toplumun her alanına yer almasının, demokrasinin bir gereği olduğunu ifade eden İnönü, "Bir ulusun ilerleme kaydetmesine ancak ve ancak kadınlar öncülük edebilir. Kadınların eşit temsil hakkının olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak, toplumdaki tüm bireylerin kararlara katılımını ve kadını toplumun her alanında temsil edilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamda özellikle yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. Biz de Şişli Belediyesi olarak kadınların ekonomik, sosyal, kültürel yaşama katılımını önemsiyor; bu alanda pek çok proje gerçekleştiriyoruz. KA.DER üyeliği ile birlikte bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Eşitlikçi projeleriyle öne çıkan Şişli Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yerel yönetimlere örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediyenin çalışmaları arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5'in Yerelleştirilmesi Taahhüdü, kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak için gündüz bakım evi hizmeti sağlanması gibi faaliyetler bulunuyor. Çalışanlarına sağladığı haklarla da dikkat çeken belediye, Türkiye'de bir ilk olarak erkeklere verilen 30 gün babalık izni, "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği" maddesine göre eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin maaşının yüzde 50'sinin bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesi, kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 1 gün izin verilmesi gibi uygulamalarla dikkat çekiyor.