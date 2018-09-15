Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı
Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal...
Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"
Terim “İlk yarı sıcak ve...
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

HES kamyonları nesli tükenmekte olan balıkları öldürdü

Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi'nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan kırmızı benekli alabalık ölümleri yaşanmaya başladı. 

HES kamyonları nesli tükenmekte olan balıkları öldürdü

Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi'nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan kırmızı benekli alabalık ölümleri yaşanmaya başladı. 

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:46
HES kamyonları nesli tükenmekte olan balıkları öldürdü

HES kamyonları nesli tükenmekte olan balıkları öldürdü


Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi'nde, nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalıkların ölümü, endişeye neden oldu. Toplu balık ölümleri üzerine harekete geçen yetkililer, balık numuneleri alarak inceleme başlattı. Vatandaşlar, toplu balık ölümlerine dere yatağı üzerine inşası süren hidroelektrik santral (HES) projesine beton taşıyan mikserlerden dereye bırakılan kimyasal atıkların neden olduğunu öne sürdü.

Çaykara ilçesindeki Köknar Deresi'nde, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınan kırmızı benekli alabalık ölümleri yaşanmaya başladı. 
Köknar Deresi boyunca ölü alabalıklar kıyıya vurdu. Toplu balık ölümleri, endişeye neden oldu. Harekete geçen yetkililer, balık numuneleri alarak inceleme başlattı. Vatandaşlar, toplu balık ölümlerine dere yatağı üzerine inşaatı süren hidroelektrik santral (HES) projesine beton taşıyan mikserlerden dereye bırakılan kimyasal atıkların neden olduğunu öne sürdü. Vatandaşlar, topladığı ölü balıkları toprağa gömdü.


'DENETİMLER YETERSİZ KALIYOR'

Dere yataklarında denetimlerin yetersiz kaldığından yakınan yöre sakinlerinden Mustafa Çakıral, balık ölümlerine üzüldüklerini söyledi. Çakıral, "Çocukluğumuz bu derelerde geçti. Bu zamana kadar derelerde hiçbir balık ölümüne rastlamadık. Fakat bu dönemlerde balık ölümlerini çok fazla rastlıyoruz. Yetkililere bilgi verdik. Ekipler, bu derede bulunan kırmızı benekli alabalıklar neslinin tükenmekte olduğunu, bu balıkların korunması gerektiğini söyledi. HES ve yol şantiyelerinin bütün atıkları derelere dökülüyor. Bu firmalar, hiçbir kural tanımıyor. Yetkililerin de denetimleri yetersiz kalıyor. Bu dereler 2-3 kişinin insafına bırakılmış. Beton mikserleri bu derede yıkanıyor. Buradan çıkan atıkların balıkların ölümlerinde etkili olduğunu sanıyoruz" dedi.

'ŞAŞIRMIŞ HALDEYİZ'

Vatandaşlardan Ahmet Kalma da derelerin tüm insanlığa ait olduğunu belirterek, "Alabalık ölümleri karşısında şaşkına döndük. Kaymakamlıktan gelen bilgiye göre bir beton şirketine ceza yazılmış. Bu deredeki balıklar yok olduktan sonra ceza bizim için çok önemli değil. Yaşam alanımız yok oluyor. Şaşırmış haldeyiz. Bu dere sadece benim veya buradakilerin değil. Bu dere hepimizin. Derelerin korunması gerekiyor. Önceden bu dere gürül gürül akardı, şimdi ise can suyu bile yok" diye konuştu.

KAYMAKAM: ZİNCİRLEME KATLİAM VAR

Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı ise balık ölümleri ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrancı, "Bölge endemik türlerin yaşadığı, korunması gereken ve nesli tükenmekte olan canlıların bulunduğu bir konumda. Bu canlıların korunması başta vatandaşların, yöre halkının ve devletimizin görevidir. Deredeki ekosistemi bozmamak, son derece önemlidir. Derede balıkların yanı sıra mikroorganizmalar var. Bu mikroorganizmalardan beslenen canlılar ve bu canlılardan beslenen balıklar var. Dolayısıyla derede zincirleme bir katliam var. Buna müsaade etmemiz mümkün değildir" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT, Şehit üsteğmenin naaşını kaçıran teröristi paketledi
MİT, Şehit üsteğmenin naaşını kaçıran teröristi paketledi
Eski kocasından düğün parası isteyen kadın
Eski kocasından düğün parası isteyen kadın
Dolu araçları çatıları vurdu: Yüzlerce araç hasar gördü
Dolu araçları çatıları vurdu: Yüzlerce araç hasar gördü
Tarım toprağı ile denizi dolgusu; Dolgu yapan kamyonlar çöktü
Tarım toprağı ile denizi dolgusu; Dolgu yapan kamyonlar çöktü
Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor
Dalaman'da deprem oldu 4.2; Akdeniz beşik gibi sallanıyor
ATM'de kartı sıkışan genç kız ortalığı karıştırdı
ATM'de kartı sıkışan genç kız ortalığı karıştırdı
Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi
Reyhanlı katliamı zanlısı Yusuf Nazik'i MİT paketledi
Antalya'da deprem; Vatandaşlar gece yarısı sokaklara indi
Antalya'da deprem; Vatandaşlar gece yarısı sokaklara indi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim