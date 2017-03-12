Hollanda'da köpekler vatandaşlarımıza saldırdı

VATANDAŞLARIMIZ DAĞITILDI, POLİS KÖPEKLERİ SALDIRDI

ARACINDAN ZORLA ÇIKARILIP BAŞKA BİR ARACA BİNDİRİLDİ

TÜRK ELÇİLİĞİNE ÖZEL POLİS GÜCÜ SEVK EDİLDİ

BAKAN KAYA İSTANBUL'A DÖNDÜ

HOLLANDA POLİSİ, BAKAN KAYA'NIN ELÇİLİĞE GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Dün akşam Hollanda ile başlayan diplomatik krizi, gece yarısı skandal saldırılara dönüştü. Referandum öncesi vatandaşlarla buluşmak için bu ülkeye gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türk Başkonsolosluğunun bulunduğu bölgeden polis tarafından çıkarıldı. Polis köpekleri, olayı protesto eden vatandaşlarımızın üzerine saldırdı. Türkiye bu ülkeye ait temsilcilikleri giriş ve çıkışlara kapatırken Bakan Saya'nın korumaları polis tarafından gözaltına alındı. Türkiye iktidar ve muhalefet partileriyle düşmanlığa varan resmi uygulamaları protesto etti. Hollanda temsilcilikleri önünde toplanan vatandaşların protestosu yer yer devam ediyor.Hollanda polisi, Başkonsolosluğun bulunduğu Westblaak'ta toplanan ve uygulamayı protesto eden Türk vatandaşlarına yönelik olarak da zor kullandı. Müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.Başkonsolosluğun bulunduğu alanda her geçen saat artan kalabalık karşısında şaşkına dönen polis, vatandaşlarımız bölgeden uzaklaşması için şiddet kullandı. Atlı ve köpekli polisler, vatandaşlarımızdan bazılarını tartaklayıp Westblaak'ı terk etmelerini istedi. Bölgede görev yapan gazeteciler de polis tarafından darp edildi. Hollanda polisinin şiddeti gece boyu sürdü.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, aracından zorla çıkarılıp başka bir araca bindirilerek, polis eskortu eşliğinde, büyük bir kalabalığın toplandığı bölgeden ayrıldı.Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alındı. İki araçla Başkonsolosluğun yakınında tutuldukları yerden uzaklaştırılan korumaların Almanya'ya gönderildiği bildirildi.Daha sonra Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulundu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla olay yerinden götürüldü.Yaklaşık 5 saat boyunca Başkonsolosluk civarında toplanan binlerce kişi ile buluşmayı bekleyen Kaya'nın Almanya'ya polis eskortu eşliğinde götürüldüğü belirtildi. Kaya, Almanya'nın Kuzey Renvestfalya eyaleti başkenti Düsseldorf'a geçti. Bakan Kaya'nın geceyi buradaki bir otelde geçirdi.Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Türk elçiliği rezidansının önüne ağır silah taşıyan özel polis gücü sevk edildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya’nın Köln-Bonn havaalanından kalkan özel uçakla İstanbul’a hareket etti.Bakan Kaya, bazı programlara katılmak için Berlin’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a tahsis edilen özel uçakla Almanya’daki Köln-Bonn havaalanından İstanbul’a gitti.Bakan Kaya’nın havaalanından ayrılışı esnasında Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin de hazır bulundu.Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla geldiği Rotterdam'da Türkiye Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.Başkonsolosluğa girmeye çalışan Bakan Kaya ile Hollanda polisi arasında yaşanan diyalog ise tam bir skandala sahne oldu. Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr.Fatma Betül Sayan Kaya'ya Hollanda'yı terk etmesi gerektiğini söyledti.Hollanda polisi, "Gitmediğiniz taktirde başka uygulamalar yapılacaktır. Mesela sizi içeri de atabiliriz!" diyerek diplomatik bir skandala imza attı.Hareket özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz. Ben kendi ülkemin topraklarına gideceğim.: Hollandayı terketmenizi istiyoruz. Yoksa özel tim sizi bekliyor. Şimdi arabanıza binip Almanya'ya gidebilirsiniz. Şimdi hemen çıkıp gidebilirsiniz.Ben konsolosluk binasına gideceğim. Siz bana izin verene kadar buradayım. Hiçbir yere gitmeyeceğim.: Gitmediğiniz takdirde başka uygulamalar yapılacak. Mesela sizi içeri alabiliriz.: İstediğiniz uygulamayı yapabilirsiniz. Ben buradan tüm dünyaya sesleneceğim biraz sonra. Bu yaptığınız anti demokratik uygulamayla Hollanda olarak siz ifade özgürlüğünü, hareket özgürlüğünü, her türlü demokratik hakkımı şu anda ihlal ediyorsunuz. Burası benim ülkemin konsolosluğu ve siz benim oraya gitmeme izin vermek zorundasınız.: Siz onu bakanlarla görüşün.Bu konuşmanın hemen ardından Bakan Kaya rezidansa gitmek üzere harekete geçiyor. Polis bu defa "Kapalı oraya gittiğiniz takdirde arkadaşlar sizi uyacaktır" sözlerinin hemen ardından Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın önüne polis barikatı kuruluyor. Ve polisler, "stop, stop" diye bağırarak Bakan Kaya'nın hareket etmesini engelliyor.