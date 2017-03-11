Hollanda elçiliklekleri giriş - çıkışlara kapatıldı

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Türkiye - Almanya - Avsutra - Hollanda arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Hollanda hükümetinin diplomatik teamülleri hiçe sayarak büyükelçiliğimize uyguladığı kısıtlamanın ardından Ankara, bu ülkeye ait tüm temsilcilikleri giriş çıkışa kapattı. Sırada bu ülkenin İncirlik Üssü'nde bulunan terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon gerekçesiyle yer alan askerlerine geldi.Hollanda'nın Türk diplomatlarına uyguladığı akıl dışı uygulamaya kamuoyundan da sert tepkiler geliyor. Bu ülkeye ait temsilciliklere missilleme olarak aynı kısıtlama konulurken, Hollandalı askerlerin görev yaptığı İncirlik Üssü'ndeki Hollanda birliğinin de sınırdışı edilmesi isteniyor. Türk düşmanlığının giderek büyüdüğü AB ülkelerinde Almanya'nın başınını çektiği skandallar Türk milletini aşağılamaya yönelik uygulamalara dönüştü. Almanyalı Nazi artıklarının tetiklediği Türklere yönelik çifte standart uygulamalara Avusturya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler de katıldı. Hollanda dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyeceğini açıklamasının ardından kriz giderek büyüdü..Hollanda Başkonsolosluğu yaşanan toplantı krizinin ardından giriş çıkışa kapatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri konsolosluk önünde güvenlik önlemi aldı.Hollanda ile yaşanan toplantı gerginliğinin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, girişi çıkışlara kapatıldı. Alınan kararın ardından çevik kuvvet ekipleri konsolosluk önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya girişine izin verilmemesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim artıyor.Gündüz saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya uçuşuna izin verilmezken Bakan Kaya'nın konvoyunda yer alan TRT ve AA muhabirleri de ülke dışına çıkartıldı.