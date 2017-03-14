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14 Mart 2017 Salı 12:05

Hollanda polisine o gece ateş emri verilmiş

Hollanda polisinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın Rotterdam'da aracından indirilmeye zorlandığı sırada silahla ateş etme izni verildiği ortaya çıktı.

Hollanda polisine o gece ateş emri verilmiş
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Hollanda polisine o gece ateş emri verilmiş


Türkiye ile Hollanda arasında gerginliğin tırmandığı gece, Rotterdam polisine ateş açma yetkisinin verildiği ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulduğu Rotterdam konsolosluğumuzun önünde, silahlı çatışmadan dönüldüğü iddia edildi.  Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın korumalarının silahlı olabileceği belirtilerek polise ateş açma yetkisinin verildiğini Rotterdam belediye başkanı Ahmed Aboutaleb tarafından açıklandı. Binlerce Türk'ün üzerine polis köpeklerinin salındığı gece yaşanan olaylar sırasında Hollanda polisinin uyguladığı çirkin yöntemler bu ülkede de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BAKANA TERBİYESİZLİKTE SINIR TANIMAMIŞLAR
 
Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi'ne ateş izni verildiğini söyledi.

Aboutaleb, kamu yayın kuruluşu NOS TV'te yaptığı açıklamada, Bakan Kaya'nın yanında "geniş omuzlu" 12 kişinin bulunduğunu ve o kişilerin silahlı olup olmadığını bilmediklerini ifade ederek "Bu durum korkutucuydu." dedi.

Bakan Kaya'nın yanındaki kişilerin ateş etme ihtimalini düşündükleri için özel tim gönderdiklerini belirten Aboutaleb, "Bunun sebebi, olası bir saldırıda bizim orada olaya hakim olabilmemizdi." ifadesini kullandı.

"ATEŞ ETME İZNİ VERİLMİŞTİ"

Aboutaleb, sunucunun, "Bir bakan gelmiş, orada ne olabilirdi ki?" sorusu üzerine, "Bakanın korumaları ateş edebilirdi." iddiasında bulundu. Özel timin sadece korumalar için gönderildiğini söyleyen Aboutaleb, "Bakanın korumalarının polisin teslim ol uyarısına uymayıp ellerini kemerlerine doğru götürmeleri durumunda Hollanda Özel Timi'ne ateş etme izni verilmişti." diye konuştu.

Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.


 
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