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12 Mart 2017 Pazar 10:49

Hollanda'ya öfke dinmiyor; Konsolosluk önünde yoğun önlem

Türk vatandaşlarının üzerine köpeklerle saldıran Hollanda polisinin faşizan uygulamalarına Türkiye'de tepkiler giderek yükseliyor.

Hollanda'ya öfke dinmiyor; Konsolosluk önünde yoğun önlem
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Hollanda'ya öfke dinmiyor; Konsolosluk önünde yoğun önlem

Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanı ve diplomatik temsilcilerine gece yarısı tarihte görülmemiş saygısızlığa imza atan Hollanda'ya karşı tepkiler dinmiyor. Irkçı Hollanda yönetiminin skandal politikalarına sosyal medyada örgütlenen binlerce kişi bu ülkenin Türkiye temsilcilikleri önünde protesto kararı aldı. Öte yandan sabaha karşı havanın yağışlı olması nedeniyle Hollanda Konsolosluğu önünde sakinlik hakim. 15 Temmuz gazisi birkaç kişi konsolosluk binasının karşısında bekliyor.

PROTESTO İÇİN VATANDAŞLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemesini protesto etmek isteyen vatandaşlar, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanmaya başladı.

Beyoğlu'ndaki Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki gösteren vatandaşlar, "Hollanda şaşırma sabrımızı taşırma" şeklinde slogan attı.
Polis ekipleri tarafından önüne barikat konulan Başkonsolosluk binasına güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatılırken, özel harekat ve Çevik Kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor. Konsolosluk binası her iki tarafından polis barikatlarıyla çevrildi.

SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Konsolosluk önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratta bulunan vatandaşlar, Hollandanın Türk bakanlara yönelik tavrına tepki gösterdi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarını sallayarak "Hollanda şaşırma sabrımızı taşırma" ve "Faşist Hollanda" sloganları attı.

Vatandaşlar, İstiklal Marşı okunmasının ardından başkonsolosluk önünden ayrılırken, herhangi bir basın açıklaması yapılmadı.
ERDOĞAN'DAN HOLLANDA'YA

Başbakan Binali Yıldırım "Misliyle karşılık verilecek" açıklamasının ardından, gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından Kocaeli'ye geçecek.

 
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