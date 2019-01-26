

Hortum, otobüsü uçurdu, 10 yaralı var



Olumsuz hava koşulları Akdeniz Bölgesi'ni esir aldı. Bugün meydana gelen hortum felaketi ve fırtına Antalya Havalimanı'nda ulaşımı vurdu. Havalimanı içinde yolcu taşıyan otobüsü deviren hortum yüzünden ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Polis helikopteri ve uçaklara servis veren merdiven hasar gördü. Sadece bugün 5 ayrı hortumun meydana geldiği şehir merkezinde yağmur ve fırtınanın etkisi seraları vurdu.

Halen fırtınanın devam ettiği ilçede, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında yapıldı. Şehir merkezinde fırtınanın şiddetinin zaman zaman 100 kilometreyi bulduğu, sahilde oluşan dalgaların boyu ise 7 metreye ulaşırken, Muratpaşa'da dalga yüksekliğinin 20 metreyi bulduğu ifade ediliyor.

Meteoroloji'den Antalya için son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hortum faciası unutulmadan bir yenisi daha geldi. Meteoroloji, Antalya için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde de hortum bir seraya zarar verdi. Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı.

SOKAĞA ÇIKMADAN BİLGİ ALIN

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise yaptığı son açıklamada, vatandaşları uyararak "Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi, 10 yaralı var. Vatandaşlardan ricam meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar, bu uyarılar doğrultusunda dışarı çıksınlar" dedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan hortum, yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

ANTALYA İÇİN METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Cumartesi) öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (27.01.2019) günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışlar; Antalya'nın Kemer, Döşemeaaltı, Serik, Manavgat, Muğla'nın Datça, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde ÇOK KUVVETLİ, Antalya'nın Merkez, Alanya, Burdur'un Ağlasun, Çeltikçi, Bucak, Isparta il genelinde, Muğla'nın Merkez, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde KUVVETLİ olacak.

Antalya'nın İbradı, Akseki ve Gündoğmuş, Isparta'nın Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu ve Sütçüler ilçelerinde zaman zaman yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

Sahil kesimlerde toz taşınımı olacağından yağışlar zaman zaman çamur şeklinde olacaktır. Rüzgar; akşam saatlerine kadar yer yer fırtına şeklinde esecek.

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Yıldırım - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, sahil kesimler yer yer çok kuvvetli olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler yağmur ve karla karışık yağmurlu, yer yer yoğun kar yağışlı geçecek.