Hükümet iki yeni KHK hazırlıyor: İhraç ve iadeler gündemde

FETÖ'cü darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilenler ve geri iade edilecek kamu çalışanları için yeni KHK geliyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 27 kanun hükmünde kararname (KHK) çıkaran hükümet, 2 yeni KHK için hazırlıkları son noktaya getirdi. 3 ay aradan sonra çıkarılacak ilk KHK’da ihraç, iade, kapatma gibi tedbir amaçlı hükümler yer alacak. Diğer KHK’da ise bakanlıkların talepleri doğrultusunda gündeme gelen düzenlemeler bulunacak.

25 Ağustos’ta yayımlanan son kararnamenin ardından, 2 yeni KHK için hazırlıklar son aşamaya geldi. KHK’lardan biri ihraç ve iadeleri, kapatılacak veya açılacak dernek, vakıf gibi kuruluşları kapsayacak. İkinci KHK’da ise depreme hazırlıkla ilgili hükümler yer alacak

BAKANLAR KURULU GÖRÜŞTÜ

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL kapsamında 23 Temmuz 2016’da ilk KHK çıkmıştı. Bugüne kadar 27 KHK yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ların sonuncusu, 25 Ağustos 2017’de yayımlanmıştı.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Bakanlar Kurulu’nda, 2 yeni KHK ele alındı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre bu KHK’lardan biri, kamu personeline ilişkin ihraçları ve iadeleri, rütbesi alınan personeli, kapatılacak veya yeniden faaliyete geçecek dernek, vakıf gibi kuruluşları kapsayacak.

BAKANLIKLARIN TALEPLERİ

Diğer KHK, bakanlıkların taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenecek. Bu KHK’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm ile ilgili maddeleri yer alacak. Arsa payı düzeltme davaları, yeniden açılan miras davaları, mülkün bir bölümünün yurtdışında bir kişiye satılması gibi nedenlerle kentsel dönüşüm istenen hızda ilerlemiyor. Hükümet, bu sorunu çözecek şekilde KHK’da düzenleme yapacak ve kentsel dönüşümü hızlandıracak. Bir başka düzenleme de muvazzaf subay, astsubay ve polislerin şehit olmaları halinde birinci derece yakınlarının askerlikten muaf olmalarını içerecek.

Mevcut düzenlemede sadece yükümlülerin şehit olması durumunda birinci derece yakınlarına askerlik muafiyeti hakkı tanınıyordu. Düzenleme ile uzman çavuşların beylik silahı edinmeleri de kolaylaştırılacak.