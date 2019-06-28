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İBB devreye girince Bakanlık rol kaptı; Anlayışlı olun!

İstanbul ulaşımını felç eden köprülerdeki bakım ve onarım çalışması için çiçeği burnunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu düzenleme çalışması yapıldığını duyurunca, bakanlık devreye girdi..

İBB devreye girince Bakanlık rol kaptı; Anlayışlı olun!

İstanbul ulaşımını felç eden köprülerdeki bakım ve onarım çalışması için çiçeği burnunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu düzenleme çalışması yapıldığını duyurunca, bakanlık devreye girdi..

28 Haziran 2019 Cuma 13:53
İBB devreye girince Bakanlık rol kaptı; Anlayışlı olun!

İBB devreye girince Bakanlık rol kaptı; Anlayışlı olun!


İstanbul'da şehiriçi ulaşımı iki gündür çekilmez hale getiren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması vatandaşı çileden çıkarırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımı rahatlatmaya yönelik geçici düzenleme yapılacağını açıkladı. İmamoğlu'nun Avrupa ve Asya yakasında trafiği rahatlatacak düzenleme hazırlığı devam ederken, iki gündür suskunluğunu koruyan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama yaparak varlığını nihayet hissettirdi.

Bakanlık açıklamasında devam eden çalışmalarla ilgili şu bilgiler yer aldı...


"Bazı basın yayın kuruluşlarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakım - onarım çalışmalarının yapıldığı yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır"

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ONANIM YOK

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında ise köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. 17 Ağustos'a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir."

"FSM Köprüsü'nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışması yapılmamıştır. İstanbul ulaşımının can damarı olan FSM Köprüsü'nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz."

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