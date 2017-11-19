İBB, Haliç için geri adım attı; 5 kattan fazlasına izin yok



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç’te, pazar yeri ile iki ayrı marketin birleştirilerek 10 kata izin veren imar skandalında geri adım attı. Haliç’te kat sınırını 4’ten 10’a çıkaran, CHP ve MHP’nin itiraz ettiği karara ilişkin dün yapılan açıklamada 5 kattan yüksek yapılara izin verilmeyeceği duyuruldu.



TARİHİ ALANDA KATLAR YÜKSELECEKTİ

Kat artışını şehircilik ve imar hukuku açısından uygunsuz bulan şehir planlamacıları da kararın hem yoğunluk hem de kent silueti açısından doğru olmadığını belirterek, “Kent siluetini bozar, onaylanmamalı” şeklinde tepkilerini dile getirmişti. Kamuoyunda Haliç’te 10 bin metrekarelik alanı kapsayan kat artışına izin veren plan tadilatı kararına ilişkin tartışmalar sürerken dün İBB’den açıklama geldi. İBB, söz konusu alanda kat yüksekliğinin zemin+5’ten yüksek olmasına müsaade edilmeyeceğini kaydetti. Alanda yapılması planlanan proje görselinin de paylaşıldığı 10 kata ilişkin kararla ilgili İBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ Adı geçen yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İstanbul İmar İnşaat A.Ş.’ne aittir. Söz konusu parsel ‘T3 Ticaret+Konut’ alanında kalmaktadır. Burası için planlanan proje çevre yapılaşma şartlarına uyumlu olup, yoğunluğu azaltmak için anayol tarafı olan Silahtarağa Caddesi’nde çekme mesafesi 15 metre olarak belirlenmiş ve parselin içinde 1220 metrekarelik yeşil alan oluşturulmuştur. Bu nedenle de proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla, gerekli kurum görüşleri de alınarak “En çok 10 kattır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

10 KATLI BİR PROJE YOK

Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir. Çünkü, plan notunda da belirtildiği üzere; uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. Bahsi geçen yerde yüksekliğin zemin+5’den yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de ‘zemin + 5’ olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır.”