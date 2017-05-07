İçişleri Bakanı Soylu, yaylalardaki beton binalara isyan etti

"YAYLALARIMIZA MAALESEF İYİ DAVRANMIYORUZ"

"MİLLETİMİZİN BİZE VERDİĞİ EMANETİ YARINA TAŞIMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Karadeniz Bölgesi'nin dünyaca ünlü yaylaları beton binaların tehdidi altında. Hızla beton yığını haline gelen doğal güzellikleriyle ünlü yaylardaki duruma tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu yaylalar bize böyle bırakılmadı. Taş yığını olarak da bırakılmadı. Ben yapılmasın da demiyorum ama tarihimize, buranın kendi mimarisine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bir bakıyoruz ki 350 metre hangar gibi beton bir yer yapmış. Allah'ını seversen yani bu güzelim yaylalarda 350 metrekarelik, 400 metrekarelik, 6 katlık, 5 katlık yapabileceğimiz bu binalar, ben size söylüyorum geçmişimize ait de bir cinayettir, doğaya ait bir cinayettir, yaylaya ait bir cinayettir. Paramız olabilir, pulumuz olabilir, büyükşehirlerde para kazanmış olabiliriz ama gelip bu yaylalarda buranın doğasına uygun olmayan yapıların imarı, geleceğimize bırakabileceğimiz çok kötü bir eserdir" sözleriyle çıkıştı.Bakan Soylu, Araklı ilçesine bağlı Pazarcık Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Turizm Haftası"nın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu coğrafyasının ciddi riskleri ve sorumlulukları olduğunu belirterek, aynı zamanda gerek ekonomi gerekse kültürel anlamda çok büyük fırsatlara da sahip bulunduğunu söyledi."Bir eksiğimiz var" diyerek, şunları dile getirdi:"Yaylalarımıza maalesef iyi davranmıyoruz. Biz buradayız ama yarın burada yaşamayacağız. Bu yaylalar bize böyle bırakılmadı. Taş yığını olarak da bırakılmadı. Ben yapılmasın da demiyorum ama tarihimize, buranın kendi mimarisine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bir bakıyoruz ki 350 metre hangar gibi beton bir yer yapmış. Allah'ını seversen yani bu güzelim yaylalarda 350 metrekarelik, 400 metrekarelik, 6 katlık, 5 katlık yapabileceğimiz bu binalar, ben size söylüyorum geçmişimize ait de bir cinayettir, doğaya ait bir cinayettir, yaylaya ait bir cinayettir. Paramız olabilir, pulumuz olabilir, büyükşehirlerde para kazanmış olabiliriz ama gelip bu yaylalarda buranın doğasına uygun olmayan yapıların imarı, geleceğimize bırakabileceğimiz çok kötü bir eserdir."Bununla mücadele edeceklerini geçen yıl söylediklerini anımsatan Soylu, Trabzon ve Araklı ilçesindeki turizm çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulundu."Geçen sene hedeflerimiz vardı ama bir taraftan 15 Temmuz maalesef Türkiye'nin bütün iddialarını, hedeflerini bir dönem olsa da ertelemek durumunda kaldı ama görüyorsunuz Türkiye'yi yere seremiyorlar. Test ediyorlar, acaba gücü ne kadardır, kuvveti ne kadardır, acaba Türkiye'yi düşürebilir miyiz, acaba Türkiye'yi itibarsız bir hale getirebilir miyiz? Ey ahmaklar, size buradan sesleniyorum: Bir şeyi aklınızdan sürekli olarak çıkarıyorsunuz, tekrar hatırlatalım. Türkiye'nin üzerine ne kadar gelirseniz, Türkiye o kadar kuvvetlenir, bu millet o kadar güçlenir, Türkiye o kadar zengin olur, Türkiye o kadar kudretli olur, Türkiye o kadar geleceğe güçlü bir şekilde adım atar. Bunu millet Allah'a şükürler olsun, demokrasiyle, reyle, oyla gerçekleştirmektedir."Soylu, "Referandumda herkes eteğindeki taşları döktü. Hala dökmeye devam edenler var. Referandum bitti, Türkiye yeni sisteme adım attı, 'artık bu ülkede, bu yeni sistemle birlikte ülkemize neler kazandırabileceğiz', biz onların hesabına bakıyoruz. Milletimizle beraber, milletimizin verdiği sorumlulukla beraber, gelecek Türkiye'sinin zengin, müreffeh ve gelecek Türkiye'sinin huzur ve kardeşlik içerisinde ve güçlü bir şekilde oluşması konusundaki adımlarımızı atıyoruz. Birileri söz üretecekler, biz de iş üreterek milletimizin bize verdiği emaneti yarına taşımaya çalışacağız." görüşünü paylaştı., misafirlere uygun şekilde davranılması gerektiğini vurgulayarak, turizmde reklamın önemine işaret etti.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile telefonda görüştüğünü bildiren Soylu, turistik tesis yapılması konusunda söz aldığı müjdesini paylaştı.Soylu, turizmin başında olunduğuna dikkati çekerek, "Sadece yayla turizmi değil, deniz turizmi değil, sadece kum turizmi değil, sadece inanç ve kültür turizmi değil, insanların başkalarının yaşadığı hayat biçimlerinden de istifade edebileceği, onları da tanımaya çalışacağı yepyeni bir turizm anlayışı var. Göreceksiniz, bizim bölgemiz ve coğrafyamız bu cazibeleri ile geleceğin turizm açısından en önemli merkezlerden birisi olacaktır." diye konuştu.Programa Soylu'nun yanı sıra eşiile çok sayıda vatandaş katıldı.