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İDO ve BUDO'dan sefer iptali

Marmara Denizi'nde sabah erken saatlerden itibaren kendini hissettiren fırtına deniz otobüsü seferlerini olumsuz etkiliyor. İDO ve BUDO bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO ve BUDO'dan sefer iptali

Marmara Denizi'nde sabah erken saatlerden itibaren kendini hissettiren fırtına deniz otobüsü seferlerini olumsuz etkiliyor. İDO ve BUDO bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

25 Eylül 2018 Salı 07:44
İDO ve BUDO'dan sefer iptali

İDO ve BUDO'dan sefer iptali


Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi..


Marmara Bölgesi'nde meydana gelen olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
 

Anahtar Kelimeler:
İDOBUDO
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