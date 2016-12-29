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29 Aralık 2016 Perşembe 05:42

İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı vuruyor

Şiddetli fırtına yüzünden İDO ve BUDO çok sayıda dış seferini iptal etti. Haberi okumadan Marmara'da deniz otobüsü yolculuğuna çıkmayın.

İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı vuruyor
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İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı vuruyor

Marmara bölgesini etkisi altına alan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Gece yarısı başlayan kar ve karla karışık yağmurla birlikte fırtına yüzünden İDO ve BUDO bazı dışhat seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamaya göre dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal olan seferleri:

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre:

07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),  

08:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),  

09:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),  

09:00 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

09:30 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),  

10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),

10:45 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

11:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

12:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

 
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