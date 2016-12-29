İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı vuruyor

Marmara bölgesini etkisi altına alan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Gece yarısı başlayan kar ve karla karışık yağmurla birlikte fırtına yüzünden İDO ve BUDO bazı dışhat seferlerini iptal etti.
İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamaya göre dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal olan seferleri:
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre:
07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),
09:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:00 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
09:30 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),
10:45 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
11:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
12:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.