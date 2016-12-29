Şiddetli fırtına yüzünden İDO ve BUDO çok sayıda dış seferini iptal etti. Haberi okumadan Marmara'da deniz otobüsü yolculuğuna çıkmayın.

İDO ve BUDO seferleri iptal: Fırtına Marmara'yı vuruyor

İDO'nun iptal olan seferleri:

BUDO'NUN İPTAL ETTİĞİ SEFERLER

Marmara bölgesini etkisi altına alan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. Gece yarısı başlayan kar ve karla karışık yağmurla birlikte fırtına yüzündenvebazı dışhat seferlerini iptal etti.ve'dan yapılan açıklamaya göre dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiİstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz OtobüsüBUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre:07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),09:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09:00 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),09:30 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya),10:45 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),11:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),12:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.