İETT Genel Müdürü görevden alındı: Yerine kim gelecek?



İstanbul'da toplu ulaşımın köklü kurumlarından biri olarak bilinen 146 yıllık kurumda Hayri Baraçlı'dan boşalan koltuğa getirilen Arif Emecen görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildikten sonra İBB yönetiminde büyük değişikliklerin olacağı sinyalini veren Mevlüt Uysal, bir işe İETT'den başladı.

Ankara, Kayseri ve Malatya Büyükşehir Belediyeleri'nde değişik görevlerde bulunduktan sonra 15 milyonluk metropolde ulaşımın başına getirilen Arif Emecen dün görevden alındı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın İETT'nın başına kimin getireceği henüz bilinmiyor. Uysal daha önce de Topbaş döneminde projelendirilen ve tepkilere neden olan Havaray projesini askıya alarak bu bölgelere tramvay ve metronun götüreleceğini açıklamıştı.



ARİF EMECEN KİMDİR?

15.02.1964 yılında Çankırı doğumlu, Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu. 1986-1995 yılları arasında TEDAŞ, 1995-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir, 2005-2014 yılları arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesinde çalıştı.

Arif Emecen, 2014-2016 yılları arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yaptı. Mayıs 2016'da İETT Genel Müdürü olarak atandı.