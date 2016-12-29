İĞDAŞ'tan elektrik kesintisi için kritik uyarı

KOMBİLERİNİZİ KAPALI KONUMA GETİRİN

İstanbul'u karanlıkta bırakan elektrik kesintileri yüzünden şehrin büyük bölümünde su kesintileri de yaşanıyor. Doğalgaz kullanıcılarını uyaran İGDAŞ ise elektrik kesintileri sırasında çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekti. İĞDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada abonelerden, elektrik kesintisi süresince kombi ve kazanlarını kapalı konuma getirmeleri istendiİstanbul Gaz Dağıtım AŞ (), olumsuz hava koşulları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan bölgelerdeki abonelerini, kombi ve kazanlarını elektrik gelene kadar kapalı konuma getirmeleri konusunda uyardı.'tan yapılan açıklamada, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandığı belirtilerek, bu bölgelerdeki abonelerin, kombi ve kazanlarını elektrik tekrar gelene kadar kapalı konuma getirmeleri gerektiği kaydedildi.Elektrik geldikten sonra cihazların birden çalışmaya başlamasıyla doğalgazda yüksek gaz akımı meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Yüksek gaz akımıyla aktarma cihazları otomatik kendini güvenli duruma getirerek gazı kesiyor. Ani yüklenmeler doğalgaz cihazlarında arızaya sebep olup, doğalgaz dağıtımını olumsuz etkiliyor. İGDAŞ, bu konuda gerekli önlemleri aldı. Muhtemel aksaklıklara karşı takviye teknik ekipler oluşturuldu. İstanbul'daki İGDAŞ abonelerinin, bu konuda hassasiyet göstererek, kombilerini elektrik gelene kadar kapalı konumda tutmaları önemle duyurulur."Bu arada su kesintisi yaşayan ilçelerde, gece yarısından itibaren su sağlanmaya başlıyor. Zeytinburnu 23.30'dan itibaren diğer tüm ilçeler ise 00.00'dan itibaren su almaya başlayacakFatih'te sular saat 00.00Güngören'de sular saat 00.00Küçükçekmece'de sular saat 00.00Maltepe'de sular saat 00.00Sancaktepe'de sular saat 00.00Sultanbeyli'de sular saat 00.00Zeytinburnu'nda sular saat 23.30Çekmeköy'de sular saat 00.00Ümraniye'de sular saat 00.00Üsküdar'da sular saat 00.00Şişli'de sular saat 00.00Şile'de sular saat 00.00'da gelecek