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Iğdır'dan acı haber, 3 şehit 4 yaralı var

Bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada alının ilk bilgilere göre 3 askerimiz şehit oldu. İran sınır hattında saldıran teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Iğdır'dan acı haber, 3 şehit 4 yaralı var

Bölücü terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada alının ilk bilgilere göre 3 askerimiz şehit oldu. İran sınır hattında saldıran teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:45
Iğdır'dan acı haber, 3 şehit 4 yaralı var

Iğdır'dan acı haber, 3 şehit 4 yaralı var

Terör örgütü PKK üyeleri ile İran sınır bölgesinde çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken, 5 asker yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısı 3'e çıktı.

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 01.06.2019 21:31
Anahtar Kelimeler:
şehitığdırPKKTürkiye-İran Sınırı
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