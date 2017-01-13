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13 Ocak 2017 Cuma 06:01

İhraç edilen polisler askerlik yapacak: 10 bin polis kışlaya

FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen ve askerliğini yapmamış 10 bine yakın polise askerlik yolu göründü. İhraç edilen, Emniyetle ilişi kesilen 10 eski polis memurlarına askerlik çağrı kağıtları gönderiliyor.

İhraç edilen polisler askerlik yapacak: 10 bin polis kışlaya
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İhraç edilen polisler askerlik yapacak: 10 bin polis kışlaya


Türkiye'yi sarsan FETÖ'cü darbe girişimi sonrası ihraç edilen, Emniyet içindeki Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi polisler askere alınacak.

ASKERLİK KAĞITLARI GÖNDERİLİYOR

FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında emniyetten ihraç edilen ve askerliğini yapmamış 10 bine yakın polise askerlik yolu göründü. Emniyetten ihraç edilen ve tezkere almayan polislere askerlik için muayene kâğıtları gönderilmeye başlandı.

EMNİYETTE İHRAÇ EDİLENLERİN SAYISI 25 BİN
 
FETÖ/PYD soruşturmaları kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yurt çapında yaklaşık 25 bin polis, amir ve müdür emniyetteki görevlerinden ihraç edildi. Görevden uzaklaştırılan memur ve rütbeli polisler arasında, askerliğini yapmamış ve 10 yıllık polis hizmetini de tamamlamamış olan 10 bine yakın polis, komiser ve başkomiserin askere alınacağı öğrenildi.

Bu durumda olan polis ve amirlere çağrı gönderilmeye de başlandı. Söz konusu polislerin, muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi.

10 YIL ÜZERİ ASKERDEN MUAF TUTULMUŞTU

2011 yılında çıkarılan “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” göre; 10 yıllık hizmetin ardından polislerin askerliklerini yapmış sayılacağı belirtilirken, bu süreyi doldurmadan polislik mesleğinden ayrılan veya meslekten atılan kişilerinse askerlik görevlerini yapmaları gerekiyor.

8 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “6109 sayılı Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da şu ifadeler yer almıştı: “Bugün itibarıyla, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibarıyla, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli tahkikat yapılanlar hakkında işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.”
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