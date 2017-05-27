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27 Mayıs 2017 Cumartesi 02:02

İlk teravih namazında camiler doldu taştı

Ramazan coşkusu tüm yurdu sardı. İlk teravih namazına akın eden vatandaşlar camileri doldurdu.

İlk teravih namazında camiler doldu taştı
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İlk teravih namazında camiler doldu taştı

Türkiye genelinde ilk teravih coşkusu yaşandı. İstanbul'da 'Onbir Ayın Sultanı' Ramazan'ın ilk teravih namazı için Sultanahmet ve Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.



Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldılar.

BAXBAKAN YILDIRIM İLK TERAVİH NAMAZINI HACI BAYRAM'DA KILDI

Başkaban Binali Yıldırım, ilk teravih namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Başbakan Yıldırım, teravih sonrası cemaatin Ramazan ayını kutlarken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Başbakan Yıldırım, Ramazan ayının ilk teravih namazını Başkent Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, millete hayırlar, huzur getirmesini, milletin birliğinin, beraberliğinin daim olmasına ve Türkiye'nin başını ağrıtan her türlü belanın def olmasına vesile olmasını, ayrıca bu Ramazan'ın dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden savaşların, iç karışıklıkların da yok olmasına vesile olmasını Cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum. Milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum" dedi.

Caminin avlusunda bekleyen vatandaşları da selamlayan Yıldırım, burada çocuklara hediye verdi.

MAHYALAR İSTANBUL'U AYDINLATTI

Ramazan ayı ile birlikte camiler de mahyalarla donatıldı. İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. Başta Eyüp Sultan, Sultanahmet Camii olmak üzere tüm camilerde yakılan mahyalarda Ramazan ayının önemine değinildi.
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