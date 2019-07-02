İmamoğlu, 3. köprüde indirim yapılsın



Ulaştırma bakanlığının başlattığı köprülerde bakım ve onarım çalışması, İstanbul trafiğini adeta kilitledi. Vatandaşların trafik çilesini hafifletmeye çalışan yerel yönetimler alternatif güzergahlar üzerindeki çalışmasını sürdürürken, İBB, 3. köprüden geçişlerin, onarım süresince indirimli yapılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FSM Köprüsü'ndeki onarım çalışmasından dolayı köprü geçişlerinde yaşanan yoğun trafikle ilgili konuştu. İmamoğlu, "Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz dönüş yok. Seçimden sonra ertelenen tamirat süresi olduğu belirtildi. Yoğun bir trafik yarattı FSM’nin bakımı. Özellikle 3 buçuk saat trafikte kalan insanlar. Üzücü. Görevimin ilk mesai gününde toplantı yaptık. Çalışmaları yapmışlar, basına duyurdular. 3. köprüde indirimli geçiş sağlanırsa insanlar orayı tercih edebilir. Yoğunluk azaltılabilir" dedi.

23 Haziran İBB seçimlerinde rakibine fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Haber Global ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“İstanbul’un her noktasında İBB’ye ait noktalar var. Kullanıma uygun olan yerler, amacının dışında yerler var. Hızlıca bunlara yönelik tasarruflarımız olacak İstanbul lehine. Burası malum 18 günlük süreçte kapalı bir çalışma ortamı yaratalım istediğimizde Saraçhane’deki binadan buraya geldik. Tarihi yarımadanın Güneydoğusu’nda, etkili bir nokta. Kapalı cephe.

Tunus’a göç eden önemli bir devlet insanının. 18. yy’da büyük bir yangında kullanılamaz hale geliyor. Uzun zaman kötü bir koşulda duruyor. Sayın Kadir Topbaş döneminde tadilat süresi var. Bunun gibi yapıları tanıtmak aslında. İnsanlar bu tip tarihi eserleri görüyor. Turizmin, bir takım sivil hayatın etkin olarak kullanacağı alanlar olarak gündeme gelmesi mümkün olacak."

ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR



“Ulaştırma Bakanlığı’ndan henüz dönüş yok. Seçimden sonra ertelenen tamirat süresi olduğu belirtildi. Yoğun bir trafik yarattı FSM’nin bakımı. Özellikle 3 buçuk saat trafikte kalan insanlar. Üzücü. Görevimin ilk mesai gününde toplantı yaptık. Çalışmaları yapmışlar, basına duyurdular.

Yapacağımız hususlar var. Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattını kış tarifesinin üzerine çıkarttık. Deniz yolunu artırdık. İlave vapur temini ile sayının artırılması konusunda gerekli girişimler olsun dedik.

3. köprüde indirimli geçiş sağlanırsa insanlar orayı tercih edebilir. Yoğunluk azaltılabilir. FSM’de özellikle ek şerit uygulamasına geçilecek. Yoğunluk ek şerit uygulamasıyla yoğunluk olan saatlerde bir nebze azaltılacak.

Karayolları’ndan olan beklentimizi de arkadaşlarım paylaştılar. Geri dönüş olursa vatandaşımıza fayda sağlar diyoruz.

Paralel deniz ulaşımı konusunda bazı ulaşımcıların, geçmiş dönemdeki yetkililerin negatif bakışları olduğunu biliyorum. Kendileriyle görüşmüştüm. Bu ulaşımın nefes aldıracak olduğunu ifade etmiştim. Paralele sıcak bakmıyorlar. Doğu-batı aksında bu erişimin faydalı olacağına inanıyorum.

Kritik nokta deniz ulaşımın başladığı yere insanların kolay inebilmesi. Erişimi sağlayamıyorsanız deniz ulaşımı anlamlı olmayabilir.

Entegre ulaşım sisteminde denize erişimi kolaylaştırıcı hatlarımız olacağını açıklamıştık."