İmamoğlu, protestocu İBB çalışanları için ilk kez konuştu

Yıllardır kendi özlük haklarının iyileştirilmesi için sesini çıkarmayan bazı İBB çalışanlarının, seçimlerden hemen önce kendisini hedef alan açıklamalarına imamoğlu'ndan cevap geldi..



En büyük taşeron işçi kaynağı oldu, kimse korkudan sesini çıkaramadı.

Özlük hakları yıllarca iyileştirilmedi, sendikaları suskun kaldı.

Dahası Sosyal Denge Sözleşmesi bile diğer belediyelerin gerisinde kaldı, sendikalar, İBB çalışanları basın açıklaması yapmaya cesaret edemedi...

Resmi üniforması içinde belediye zabıtası, kurum amiri tarafından tokatlanarak bayılana kadar dövüldü, tek bir sendika ya da İBB çalışanı 'Ayıptır' deme cesaretini göstermedi..



31 Mart seçimleri öncesi muhalefetin güçlü bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israfın yüksek boyutlara ulaştığını vurgulaması, nedense en çok İBB çalışanlarını rahatsız etti. İBB yöneticileri yerine devlet memurları kameraların karşısına resmi kıyafetleriyle geçerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan açıklama yapması dün kendisine soruldu.

İMAMOĞLU; KİMSEYE KİNİM YOK



23 Haziran'da yapılan İstanbul seçiminde İBB Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim süresinde İBB'nin Saraçhane binasının önünde bildiri okuyan personelle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” bildiri okuyan İBB çalışanlarıyla ilgili, "Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim" dedi.

Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık kendi sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı: Az önce İBB Başkanı @ekrem_imamoglu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: "Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul'a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”



Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçim süreci sürerken İmamoğlu aleyhinde miting düzenleyen çalışanları yaptıkları açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'de israf olduğunu söyleyerek 'algı operasyonu' yaptığını dile getirmişti.

Ekrem İmamoğlu karşıtı ifadelerle kaleme alınan bildiriyi grup adına okuyan ünlü trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz'ın açıklaması İBB'nin basın bürosundan çalışanlara çağrıda bulunarak duyurulmuş, açıklama İBB tarafından canlı yayınlanmıştı.

