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İmamoğlu, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Milyonlarca dolarlık yayın kuruluşları, milyon dolarlık bütçeli dizi filmler, gece boyunca sosyal medyadan yayın yapan Sözcü TV'nin Ekrem İmamoğlu ile kırdığı rekoru parmak ısırarak izledi.

İmamoğlu, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Milyonlarca dolarlık yayın kuruluşları, milyon dolarlık bütçeli dizi filmler, gece boyunca sosyal medyadan yayın yapan Sözcü TV'nin Ekrem İmamoğlu ile kırdığı rekoru parmak ısırarak izledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 22:47
İmamoğlu, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

İmamoğlu, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada canlı yayın rekoru kırdı. Aynı anda 250 bin kişiye erişen canlı yayın izleyici sayısına ulusal TV kanalları bile ulaşaladı... Usta Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası'nda milyonlarca vatandaşa ulaşmayı başardı.


Ulusal TV kanalları, haber kanalları ile çok sayıda ünlü ismin düzenlediği canlı perforsans etkinliklerini gölgede bırakan rekor bugün akşam kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Uğur Dündar'ın konuğu olarak çıktığı Sözcü TV canlı yayını, anlık 250 bin kişinin izlediği rekora ulaştı. 

Yüzlerce milyon dolarlık yatırımla kurulan ulusal kanalların, milyon dolarlık bütçeli dizi filmllerine taş çıkartan canlı yayın Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube üzerinden canlı olarak verildi. Sadece Youtube üzerinden anlık izlenme sayısı 155 bin kişiye ulaştı. 

Sözcü TV'nin sosyal medya hesaplarında ise izleyen vatandaşlar İmamoğlu hakkında yaptığı yorumlarla farklı bir rekora daha imza attı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'na karşı görüşte olan vatandaşların da yer aldığı on binlerce kişi yorum yaparak farklı bir rekorun kırılmasını sağladı.
İmamoğlu, Belediye başkanlığına seçilmesi halinde, işsizlikle mücadele konusunda önemli mesajlar verirken, YSK'nın verdiği kararla ilgili düşüncelerini açıkladı. 


CNNTÜRK'TEN 4 KAMERAMAN'A İMAMOĞLU CEZASI

Ekrem İmamoğlu canlı yayının başında konuşması sırasında, önce gün CNNTürk'te konuk olarak katıldığı programda yakın plan çekim yapan 4 kameramanın işine son verildiğini duyumunu aldığını söyledi. İmamoğlu, kendisi yüzünden işsiz kalan medya çalışanlarına destek olacağı sözünü verirken, gazeteci Uğur Dündar, 'Umarım olay doğru değildir, eğer gerçekse, 4 kameramanı Sözcü TV'ye alacağız' dedi.

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Son Güncelleme: 23.05.2019 23:03
Anahtar Kelimeler:
TvUğur DündarChpEkrem İmamoğlu
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