İmamoğlu ve Yıldırım kapışması yeni bir başlangıç olur mu?



Türkiye'de TV ekranları, neredeyse 20 yıl sonra ilk kez demokratik bir tartışmaya tanık olacak. Koalisyon hükümetleri döneminde bile siyasi parti liderlerinin ülkenin temel sorunlarını açık açık tartıştığı canlı yayın programları AK Parti iktidarı ile tarihe karışırken, lider sultasının hakim olduğu siyasi partilerde, ekranlara sadece sözcülerini ya da temsilcilerini göndermekle yetinen genel başkanlar ya da liderler canlı yayınlardan uzak durdu.

Türkiye, 12 Eylül öncesi TRT'nin tek kanalında bile siyasi parti liderlerini canlı yayınlarda izledi, 12 Eylül sonrası özel kanallarla birlikte bu gelenek bir süre devam etti.

Türk TV tarihinde ekranlardaki canlı tartışma programlarından kimler gelip geçmedi?

Doğu Perinçek'ten Alparslan Türkeş'e, Necmettin Erbakan'dan Bülent Ecevit'e, Erdal İnönü'den Süleyman Demirel'e, Tansu Çiller'den Deniz Baykal'a kadar pek çok siyaset ve devlet adamı, rakipleriyle canlı yayınlarda ülkenin, halkın temel sorunlarını tartışabildi, konuşabildi.

AK Parti iktidarının başlamasının ardırdan bu gelenek görünmez bir el tarafından rafa kaldırıldı. Kutuplaşma yayılırken siyaseti kirleten tehdit dili, kibir dolu söylemler hem vatandaşlar arasındaki kampalaşmayı artırdı, hem de siyasi liderler uzlaşma kültüründen hızla uzaklaştı. Meydanlarda elinde idam urganlarıyla dolaşanların elbette ekranlarda söyleyecek fazla sözü olamazdı, terör ikliminin zehirlediği siyaset kültüründe konuşma üslubu da yakın döneme damgasını vuran karşılıklı tehditler ve hakaretlerle günümüze kadar devam etti. Vatandaşın aklıyla alay eden bakanlar, rakiplerini terör örgütü üyeliği, FETÖ'cülükle suçlayanlar, cezaevlerine göndermekle tehdit eden liderlerin uzlaşmaz tutumu vatandaşı da bıktırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında rakibi Binali Yıldırım'ı canlı yayında tartışmaya davet eden Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz tarafından tekrar tekrar gündeme getirilince her iki aday sonunda projeleriyle vatandaşın önüne çıkacak. Türkiye siyaset meydanı ile tarihe karışan canlı yayında tartışma kültürü ile yüzleşmeden önce ortamı sulandırmak, germek isteyenler olsa bile artık dönüşü yok. 16 Haziran gecesi deneyimli gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yönetiminde ortak yayında adaylar kendilerine yöneltilen sorulara cevap verecekler. Peki o gece neler olacak? İşte tüm detaylar...



İKİ PARTİ DE ANLAŞTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım ortak yayını konusunda bir görüşme daha yaptı.

AK Partili Mahir Ünal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar 21.00 canlı yayında bir araya gelecektir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Yayının Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir"

CHP'li Engin Altay ise şunları söyledi:

"Moderatör Sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede aynı soruların sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve soru ilkesi çerçevesinde bir program gerçekleşecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş orak bir teknik ekip yürütecek. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye’deki bütün yayın kuruluşları bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Mahir bey ile iki gündür yürüttüğümüz görüşmeler sonrasında 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı"

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, açıklamanın ardından Twitter'dan bir mesaj yayımladı. İmamoğlu, "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY" dedi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım rakibi CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile çıkacaklmarı canlı yayınla ilgili olarak şu görüşlere yer verdi:

"KÜÇÜKKAYA UMUYORUM Kİ AYNI BAŞARISINI SÜRDÜRECEK"

Projeleri, vaatleri duyma fırsatı olacak. Umut ederim faydalı, verimli yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar dilerim. Moderatör detayları çalışıp bize bilgi verecek. İsmail Küçükkaya başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri bu konuda ben açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini ben yapmıştım. Henüz bilemediğimiz bir nedenle vaz geçti.

Yıldırım, milli futbolculara İzlanda'da yapılan muameleyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"BU YAPILANLAR MİLLİLERİMİZİ DAHA DA MOTİVE EDECEK"

Bizim gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Havaalanında girişlerde bekletip moralini bozabilir miyiz diyebir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Onların yaptığı bu hareket bizim çocuklarımızı, millilerimizi, daha da motive edecek, hırslandıracak. Konya'da elde ettikleri başarıyı, burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Şenol Güneş hoca ve futbolcularımıza başarılar dilerim.b Keşke vaktim olsa oraya gidebilsem, bir yolunu bulsam gitmek isterim.

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARIMIZ KOORDİNELİ ÇALIŞIYORLAR

Seçim çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Yıldırım, günlük programlarıyla ilgili şöyle konuştu:

Hem teşekkür ziyareti hem de yarım kalan işimiz var onu tamamlamak için hemşehrilerimizle biraraya gelip, desteğini isteyeceğiz. Bu programları yaparken il ve ilçe teşkilatımız karşılıklı görüşüyorlar, en verimli, en faydalı program neyse onu belirliyorlar. Biz sadece takip ediyoruz.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'DAN MESAJ

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'a ortak çağrısını ilk yapan Habertürk TV Program Yapımcısı Didem Arslan Yılmaz, yayınla ilgili bir açıklama yaptı.

Yılmaz, "Mesleğimin gereği 17 yıl sonra iki adayı Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Haberturk TV'de 'Türkiye'nin Nabzı'na davet edip, canlı yayında birlikte özgürce tartışmaları yönünde bir çağrım olmuştu. Böyle bir yayını başka bir kanal ve tanımadığım bir rejide yapmak istemezdim. Bu yayını değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya'nın en iyi şekilde yöneteceğine inanıyorum, kendisine başarılar diliyorum. Başından beri söylüyorum, önemli olan demokrasimize büyük katkısı olacak bu yayının yapılacak olması" dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: BU AYNI ZAMANDA BENİM DE SINAVIM

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun çıkacakları canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya, "Bu aynı zamanda benim sınavım" diye konuştu.

Program için ilk moderatörlük teklif edilen Uğur Dündar için "Uğur Dündar varken bi onun öğrencileriyiz" ifadesini kullanan Küçükkaya, kendisine teklif yapılmasıyla ilgili yaşanan süreci şöyle anlattı: Daha sonra 'senin ismin iki tarafta konuşuluyor' dediler. Ben de dedim ki 'bir iki şartım olur, olursa kabul ederim' dedim. 'Herhangi adaydan birisi benim adımı tek başına söylerse kabul etmem' dedim. 'Siz anlaşırsanız iki aday ve iki partinin yöneticileri ve liderleri onay verirse' dedim. Baktım ki ortak açıklama yapmışlar, benim tek şartım buydu. Dün Uğur Dündar'dan sonra beni yokladılar. Hatta TRT'den de yokladılar beni. Bana dediler ki, 'TRT'ye çıkmayı kabul eder misin?'. İmamoğlu TRT'yi tercih etmiyordu. İmamoğlu 'Bakın bizi hiç bugüne kadar TRT'ye davet etmediler'. Bağımsız bir yerde yapalım bunu dediler. İki parti ortak hazırlık yapacaklar.

"MERAK EDİLEN BÜTÜN SORULARI SORMAK İSTİYORUM"

Engin Altay'la Mahir Ünal, yani CHP ve AK Parti temsilcileri 'üçlü bir toplantı yapabilir miyiz' dediler. Bunun çok uygun olmadığını düşündük. Soruları ben hazırlayacağım dedim. Ne bekliyorsunuz, şartınız, şurtunuz var mı diye. Kendilerine eşit süre vereceğim. Önceden planlanmış soruları, ki bunlar kimsenin bilmediği sorular olacak. Mesela Binali Yıldırım 'yalnızca İstanbul konuşulacak' derse o zaman İmamoğlu'na döner 'Sizin var mı itirazınız' diyeceğim. Aklımdaki bütün soruları soracağım. Orada bir tartışma, tansiyonu yüksek bir olaya izin vermem. Kendimde sınavda olacağım için, kamunun merak ettiği bütün soruları sormak istiyorum. Aklımda tek bu var. O yayın bittikten sonra hiç kimse 'İsmail bu soruyu sormadı' demelerini istemiyorum. Çok hazırım. Her iki adayı da biliyorum. Ben Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ile 5 yayın yapmışım. İkisini de çok iyi tanıyorum. Ben her türlü soruyu sorarım fakat kendime göre bir üslupla sorarım.

"HER İKİ ADAYA DA EŞİT SÜRE VERECEĞİM"

Sınavda olduğumu biliyorum. Kafamdaki süre 45'er dakikalık. 10'ar dakikalık molalar halinde. Fakat bunu her iki adaya da soracağım. Mesela bir soru sordum, o soruyu yanıtlaması için bir süre vereceğim. Süre konusuna çok dikkat ediyorum. Her iki adaya da eşit süre vereceğim. Çok arayan soranlar var. Parti genel başkanlarından tutun da o kadar çok ki. Çalışacağız, çabalayacağız. Bu aslında Türkiye'de ifade özgürlüğün, bağımsız medyanın, iki siyasi rakibin uzlaşmalarıdır.