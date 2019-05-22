İmamoğlu 'Zorla elimizden aldılar, geri alacağız'

Türkiye yeniden 23 Haziran'a kilitlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart seçimlerinin iptalinin ardından 23 haziran tarihinde yenilenecek olan İstanbul seçimleri için CHP adayı Ekrem İmamoğlu kolları yeniden sıvandı.

Ekrem İmamoğlu, "31 Mart gecesi seçimi kazandık dediklerinden beri direniyorlar. Rakibim seçimi kaybettiği halde İstanbul'un her yerine pankartlar asılarak direndi. İşi kendi seçmenlerinin, kendi sandık görevlilerinin aklına hakaret erdirmeye kadar vardırdılar. Mızıkçılığın da bir sınırı var. Kimse demokrasi ve sandıktan umudunu kesmesin istiyoruz" dedi.

"23 Haziran'da yeniden sandıklara gideceğiz" diyen İmamoğlu, "O sandık bir vicdan, adalet, haysiyet sandığı olacak. O sandıktan hesap pusulası çıkacak. Göreceksiniz, 23 Haziran'da her siyasi görüşten, inançtan tüm İstanbullular, bu şehrin geleceği için akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek, vicdanlarının sesini dinleyecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sayıştay raporlarına yansıyan gelir-giderlerini açıklarken, "Sayıştay'ın raporlarına göre 2014-2019 yılları arası belediyenin borçları 4,5 kat arttı. Yıllık faiz yükü 8 kat arttı. Bütçe açığı 5 yılda 20 kat arttı. Web sitesi için 3 yılda 80 milyon lira harcanmış. İBB'de tek bir müdürlük yapılmamış, hayata geçmemiş fikir projelerine 226 milyon lira para vermiş. Bu ne büyük israf. Havaya atılan bu paralara yazık günah değil mi?" dedi.



"18 GÜNDE KAYNAKLARI VATANDAŞA AKTARDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde 18 gün kalan Ekrem İmamoğlu, "Herkes bu sürece katılan, ben ve benimle yol yürüyen herkes İstanbul'un gerçek sahibinin vatandaş olduğunu anlayacak. İstanbul'un israf düzeni değiştiğinde adil, yeşil bir İstanbul'a ulaşmak mümkün olacak. 18 gün görev yaptık. Kaynakları vatandaşa aktardık. Su indirimiyle her aile 540 lira tasarruf edecek. Öğrenci ulaşım ücretlerinde iki çocuklu ailelerde 1080 lira tasarruf edildi. Bayramlarda halkımız ücretsiz ulaşıma kavuştu" diye konuştu.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir an önce yeniden işbaşı yapmak istiyorum. İstanbul için üretmek istiyorum. Çünkü bu ülkede, bu şehirde 5 yılda 1 milyon genç okulu bıraktı. Bu şehrin okumayan çocuğu, okumayan genci kalmayacak. Ağır hayat koşullarının pençesinde bırakmayacağım. Ailelerinin yükünü sırtlanmalarına gönlüm razı değil.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK

Önceliğimiz kent yoksulluğuyla mücadele olacak. Bunun bir seferberlik gerektirdiğini de biliyoruz. Gelir-gider dengesini akılcı politikalarla yöneteceğiz. Yılda 5 milyar yeni kaynak belediyenin bütçesine eklenebilecek. İhtiyacı olan ailelere 6 ila 13 bin lira arasında destekte bulunacağız. Açlık sınırındaki her aileye ekmeğini de vereceğiz, sütünü de vereceğiz. İçme suyunu da vereceğiz, vatandaşımızın yanında duracağız. Şu bahsettiğim yardımlar bütçenin yüzde 1,9'una denk geliyor. Tasarruflarla israfı önleyerek bunları yapabiliyoruz. Çocuklarımız için gece gündüz çalışacağım."

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

"Bu sürecin sonunda birbirimizi daha çok seveceğiz" diyen Ekrem İmamoğlu, "Umut nedir biliyor musunuz, en karanlıkta bile aydınlığı görecek olmamızın inancıdır. İnanarak, umudumuzu yitirmeden çalışırsak önümüze çıkan tüm engelleri aşabiliriz. Umut daha iyi yarınlar için azmetmek ve çok çalışmaktır. Herkesi kucaklayacağız. Bu şehirde yaşayan herkes eşit, herkes vatandaş, herkes vatansever. Bu sürecin sonunda birbirimizi daha çok seveceğiz. Bu şehri hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız" dedi.

CHP'nin adayı İmamoğlu, "İstanbul'un ihtiyaçları için seferberlik başlatalım. Ama her şeyden evvel demokrasi seferberliği başlatalım" ifadelerini kullandı.

"YİNE, YENİ, YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylardır İstanbul'u karış karış gezdim. Mahalleler arasında bu kadar fark olmaz. Ben bütün İstanbullu çocukların iyi eğitim almasını istiyorum. İyi üniversitelerde okumalarını istiyorum. Ben sadece İstanbul'un belediye başkanı olmayacağım, o mahallelerin abisi olacağım, kardeşim olacağım. Zaten akrabalık ilişkilerimiz başladı. Çocukların hamisi olacağım. İçinizi ferah tutun her şey çok güzel olacak. Biz bu seçimi yine, yeni, yeniden kazanacağız. Biz, bize yapılanları anlatacağız. Kolumuzu kanadımızı bu şehirdeki kardeşlerimize açacağız. Yalanlara kapılmayın. Bu şehrin, bu ülkenin gerçek sahibi, bu ülkenin vatandaşları. Sakın susmayın, konuşun. Bu israf düzenini 16 milyona tane tane anlatacağız. Her türlü iftiraya karşı soğukkanlı olacağız. Toplumu bütünleştiren, sakinleştiren olacağız. Daha önceki sloganımızı kullanmaya da devam edeceğiz, 'İmamoğlu varsa umut da var' demeye devam edeceğiz."

"23 HAZİRAN'DA EMANETİ GERİ ALACAĞIZ"

"Ülkemizin demokrasi tarihine hep birlikte damga vuracağız. Vatandaştan başka kimseden talimat aldığımızı unutmayacağız, vatandaşın karşısında haddimizi bileceğiz. Partizanlığı söküp atacağız. Bu yolda asla yalnız yürümediğimi biliyorum. 82 milyon insanın kalbinden, içinden duasıyla yürüdüğümün farkındayım. En karanlık saatler şafaktan hemen öncedir. İstanbul'un milyonlarca ailesi bu şehri bize emanet etti. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Biz 16 milyon İstanbullu 23 Haziran'da o emaneti geri almaya geliyoruz. İstanbul ittifakı olacak, demokrasi için yine başaracağız, israf düzeni bitecek, her şey çok güzel olacak."