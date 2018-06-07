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İnce: Devlet ev sahibiydi kiracı oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim mitingleri kapsamında Isparta'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkan' Erdoğan'ı eleştirdi.

İnce: Devlet ev sahibiydi kiracı oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim mitingleri kapsamında Isparta'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkan' Erdoğan'ı eleştirdi.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:24
İnce: Devlet ev sahibiydi kiracı oldu

İnce: Devlet ev sahibiydi kiracı oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim mitingleri kapsamında Isparta'da açıklamalarda bulundu. İnce "Rabia dördüncü demek, Arap toplumlarında kız çocuklarına isim değil sayı veriliyordu. Rabia işaretinden kimse bir kutsallık çıkarmaya kalkmasın" dedi..


Konuşmasında fizik öğretmeni olduğunu, imam hatiplinin de fen liselinin de evladı olduğunu, hepsine iş bulmanın derdinde olduğunu bildiren İnce, ailelerin taleplerine göre din dersini, hadis, siyer ne isteniyorsa seçmeli olarak vereceği vaadinde bulundu.

İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da, cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, mert olduğunu, yalan söylemediğini kaydetti.

Seçilmesi durumunda, emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında asgari ücret üzerinden maaş vereceğini ifade eden İnce, "Bağıran çağıran değil, gülümseyen bir cumhurbaşkanı, gençlere iş bulan, çocukları kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

Türkiye'de Türk, Kürt, ülkücü, HDP'li hepsinin kardeşi olduğunu dile getiren İnce, "Büyük şemsiye altında buluşmak yakışır bize, cumhuriyet şemsiyesi. Türk, Kürt, Alevi, Sünni hepimiz bir şemsiyenin altında. Bunu birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİM"

Cumhurbaşkanı olduğunda çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğini, en düşük emekli maaşının bin 500 lira olacağını anlatan İnce, "Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret alacaklar. Çiftçi borçlarının faizini sileceğim. Gençler, üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, gençlik ve cumhuriyet karşılıksız bursları alacaksınız." diye konuştu.

İnce konuşmasında, "Devlet ev sahibiydi, kiracı oldu bunların döneminde. Taşıt için 549 milyon taşıt için para ödediler. Şimdi diyor ki, İnce şehir hastanelerini yıkacakmış. Ben hastane falan yıkacağım demdedim ama senin zihniyetini yıkacağım bunu bil. Isparta Belediyesi CHP'li değil. Diyorlar ya camileri yıkıyorlar diye, CHP'li belediyelere gittim sordum. Dediler ki evet aylık olarak deterjanla yıkıyoruz, temizliyoruz." dedi.

"Size bir soru. Bir fabrikayı yönetmek mi kolaydır, Türkiye'yi mi yönetmek kolaydır." diyen İnce, " Fabrikayı yönetmek kolaydır değil mi? Ama bunlar şeker fabrikaları zarar ediyor diye kapattı. Bir fabrikayı yönetemeyen ülkeyi yönetebilir mi?" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN İLE İNCE ARASINDA BİR FARK VAR MI DİYE SORABİLİRSİNİZ"

İnce, "Erdoğan ile İnce arasında bir fark mı diye sorabilirsiniz. Ben cumhurbaşkanı olduğumda her akşam 8-10 kanaldan bağırıp çağırmayacağım. Televizyonlara çıkacak mıyım? Çıkacağım ama yandaş gazetecilerle değil, üniversite öğrencileriyle tartışmaya çıkacağım." diye konuştu.

Muharrem İnce sözlerini şöyle sürdürdü:  "Çocuklarıma hayal kurdurmayı unuttu bu. Ben çocuklarımıza hayal kurduracağım. Adıyaman'da tütünü yasaklamışlar. Ekersen hapis cezası var. Gelmiş Adıyaman'a demiş, tütün zehirli. Türk tütünü zehirli de Amerikan tütününde vitamin mi var, insafsız, vicdansız!"

Erdoğan’ın dış güçlerle ilgili yaptığı iki farklı açıklamanın videosunu izleten İnce, “İşler kötü gitmeye başladı mı, dış güçler diyor. İşine geldiği gibi davranıyor. İşte bu klasik Erdoğan. Bir numarası daha var. her zaman 4 parmağını kaldırıp gösteriyor. Artık ondan vazgeçmesi gerekiyor çünkü dolar 5 TL oldu. Şimdi onun dördünü açıklıyorum size; yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar ve yalanlar” dedi.

İnce ''Rabia dördüncü demek, Arap toplumlarında kız çocuklarına isim değil sayı veriliyordu. Rabia işaretinden kimse bir kutsallık çıkarmaya kalkmasın.'' dedi. Mısır'da Rabia-tül Adeviyye meydanı, ismini 13. yüzyılda  sanatı ve felsefesi konuşulan bir müslüman kadından alıyor.

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