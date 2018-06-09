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İnce, Erdoğan'ı ekranlarda tartışmaya davet etti

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İstanbul Kadıköy'de düzenlediği gece yarısı mitinginde Erdoğan'a çağrıda bulunarak TV ekranında ülke sorunlarını tartışmaya davet etti..

İnce, Erdoğan'ı ekranlarda tartışmaya davet etti

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İstanbul Kadıköy'de düzenlediği gece yarısı mitinginde Erdoğan'a çağrıda bulunarak TV ekranında ülke sorunlarını tartışmaya davet etti..

09 Haziran 2018 Cumartesi 06:53
İnce, Erdoğan'ı ekranlarda tartışmaya davet etti

İnce, Erdoğan'ı ekranlarda tartışmaya davet etti


Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İstanbul Kadıköy'de düzenlediği gece yarısı mitinginde Erdoğan'a çağrıda bulunarak TV ekranında ülke sorunlarını tartışmaya davet etti..İnce burada yaptığı bir saatlik konuşmanın ardından alanı dolduran vatandaşlardan cep telefonlarının ışığını yakmasını isteyerek son yılların en kalabalık selfiesini çerek sosyal medya hesabından paylaştı.


Seçimlere iki hafta kala liderlerin mitinleri renkli görüntülere sahne oluyor. Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Göztepe'de yürüyüş düzenledi, ardından halka seslendi. İnce, "Seçimi kazanmazsam siyaseti bırakacağım, yalnız bir şartım var, istediğin kanalda beraber çıkalım." dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Göztepe'de yürüyüş düzenledi, ardından halka seslendi.

İnce, "Erdoğan, bana birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın? diye sordu. Erdoğan, Recep Erdoğan, sana sesleniyorum. İddialı insanları severim, seni de beğendim, iddialısın. Sana söz veriyorum bu seçimi kazanamazsam siyaseti bırakacağım ama bir şartım var. İstediğin bir televizyon programında benimle yayına çık ondan sonra. Kanalı sen seç, sunucuyu sen seç, saatini sen seç. Yanına 200 tane danışmanını al istersen promterini al karşıma çık. Senden bunu istiyorum. Söz veriyorum ben sözümde duracağım." dedi.

İnce, "Sana mı soracak millet iskambil oynarken. Doğum yaparken sana soracak, çocuk sayısını sana soracak, iskambili de sana mı soracak." şeklinde konuştu.

Muharrem İnce sözlerine şöyle davam etti:

4 Mayıs günü Cumhurbaşkanı adayı olduğumda rozeti çıkaracağım dedim. Sadece Türk bayrağı takacağım. Çünkü 81 şehrin cumhurbaşkanı olacağım. Hemen barışacağız, kavga etmeyeceğiz, marka oluşturacağız, teknolojiye sahip olacağız. Adil bölüşeceğiz. Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaş arasında 9 kat fark var.

Zeytinyağını İtalyanlar bizden dökme olarak alıyor. Çünkü bizim markamız yok. Elbise üretiyoruz, biz dikiyoruz. İtalyanlar geliyor, marka basıyor, 20 katına satıyor. Markamız yok bizim. Ben bu ülkenin gençleri ile marka oluşturacağım.


Dindar nesilden hiç bir korkum yok, sorunum da yok. Ama kindar nesil olmaz. Özgür düşünen nesil, demokrat bir nesil, sorgulayan bir nesil yetiştireceğiz. Anasının evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Bir de uluslararası dil öğreteceğiz. Zorlama yok, talepleri karşılamalı. Ne istiyorsun sen? Fıkıh, Hadis, Kelam dersi mi? İki saat al, daha fazla istiyorsa baş üstüne hemen yaparız, 6 saat al. Diğer veli de diyorsa ben de istemiyorum, tamam sen de girmezsin. Ulusal bir uzlaşma sağlayacağız. Herkes, 'bu sistem adil' diyecek.

Montaj yapmış, ben montajı sadece FETÖ'cüler yapar diye bilirdim. Yalanını biliyorum yolsuzluğunu da biliyorum. Ama yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu.

Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnceChpMillet İttifakı
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