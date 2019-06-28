İş adamı Esat Sivri'nin cenazesinde helallik gerginliği çıktı

Denizli ve Ege Bölgesi'nde tekstil sektörünün tanınmış isimlerinden Esat Sivri'nin cenaze töreninde helallik krizi yaşandı. Yıllarca Laodikya Antik Kenti kazı çalışmalarına cömert desteği ile tanınan işadamının, aynı cömertliği çalışan işçilerine göstermemesi, son yolculuğunda tatsız görüntülere neden oldu. Haklarını yıllardır alamayan işçilerin helallik istenmesi sırasında 'Helal etmiyoruz' sözlerine aile yakınları tepki gösterdi.



Denizli’de önceki gün hayatını kaybeden tekstil duayeni Esat Sivri’nin cenazesinde helallik şoku yaşandı. İş adamının iflas eden fabrikasında 10 yıl önce çalışan ve haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup gerginliğe neden oldu. Cenazede "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağıran grup, "Hakkımızı istiyoruz" diye tepki gösterdi..



Denizlili iş adamı Esat Sivri (86),geçtiğimiz gün Aydın’ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Denizli ve Türkiye’nin önde gelen tekstil sanayicileri arasında yer alan Sivri’nin cenazesi, Laodikya Antik Kenti’ndeki törenin ardından cenaze namazı için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’ne götürüldü.

AK PARTİLİ ESKİ BAKAN DA KATILDI

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yakınları ve sevenleri katıldı.



"HELALLEŞMEK İÇİN BURADAYIZ"

Sivri’nin 2009 yılında iflas eden fabrikasında işçi olarak çalışıp sorasında haklarını alamadıklarını iddia eden bir grup, imamın ‘Haklarınızı helal ediyor musunuz’ sorusuna, ‘Hayır’ cevabını verdi.

Haklarını istediklerini söyleyen grup, Sivri ve yakınlarına tepki göstererek, iflas eden şirkete senelerini verdiklerini ve 100 bin TL’nin üzerinde alacaklarının kaldığını iddia ettiler. Doğruyu söylediklerini ifade eden işçiler, aile üyelerinin gelip kendilerinden helallik istemesini istediler. Sivri’nin Didim’deki yazlığında öldüğünü belirten işçiler, kendilerinin ise sefalet içinde yaşadıklarını öne sürdüler.

ANTİK KENTTE TÖREN DÜZENLENDİ

Sivri için kazı çalışmalarına destek verdiği Pamukkale İlçesindeki tarihi Laodikya Antik Kenti'nde de tören düzenlendi.

Tarihi kentte yapılan cenaze törenine Sivri’nin aile üyeleri, yakınları, iş adamları katıldı. Kazı ekibinin tamamı da törende hazır bulundu.

Törende konuşan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Sivri’nin Laodikya kazılarına büyük emeklerinin olduğunu ve kazı heyetinin tamamını kendisini uğurlamak için tarihi kentte olduğunu söyledi.