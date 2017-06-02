İşadamı Ahmet Danacı, ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
İzmir'in tanınmış simalarından işadamı Ahmet Danacı, bahçesinde ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Danacı'nın yakınları olayı duyunca sinir krizleri geçirdi.
Bornova'da kendi bahçesinde çıktığı ağaçtka dengesini kaybederek düşen Danacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi
İzmir'in Bornova ilçesinde ağaçtan düşen işadamı Ahmet Danacı (70) yaşamını yitirdi.
Çiçekli Mahallesi'ndeki evinde budama için ağaca çıkan Danacı, dengesini kaybederek düştü. Danacı'nın düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, incelemede işadamının hayatını kaybettiğini belirledi.
Danacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.