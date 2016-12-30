İSKİ yine çuvalladı, sular ne zaman gelecek? 30 Aralık 2016

BEDAŞ

AYEDAŞ

MEDYA KESİNTİYİ 3 GÜN GÖRMEDİ

MOBİL TELEFONLAR İÇİN

MOBİL TELEFONDAN GELEN OKURLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ TABLO YENİLENEREK YAYINA VERİLDİ

ARNAVUTKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK

ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK

23:59

BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK

BAHÇELİEVLER SULAR NE ZAMAN GELECEK

BAYRAMPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK

BEYKOZ SULAR NE ZAMAN GELECEK

BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK

BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK

ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK

EYÜP SULAR NE ZAMAN GELECEK

FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK

GÜNGÖREN SULAR NE ZAMAN GELECEK

KARTAL SULAR NE ZAMAN GELECEK

SANCAKTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK

SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK

ÇEKMEKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK

ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK

ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK

ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK

MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN TABLO

lçe : ARNAVUTKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH,YEŞİLBAYIR MAH,ÖMERLİ MAH,HASTANE MAH,DELİKLİKAYA MAH,DURSUNKÖY MAH,HADIMKÖY MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 14:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:50:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe :

ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YENİ CAMLICA MAH,MİMAR SİNAN MAH,YENİŞEHİR MAH,İÇERENKÖY MAH,İNÖNÜ MAH,ATAŞEHİR FERHATPAŞA MAH,ATAŞEHİR ATATÜRK MAH,KAYIŞDAĞI MAH,MEVLANA MAH,KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 20:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : BÜYÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : PINARTEPE MAH,FATİH MAH,ATATÜRK MAH,CUMHURİYET MAH, ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:50:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BAHÇELİEVLER SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : ZAFER MAH,ŞİRİNEVLER MAH,SİYAVUŞPAŞA MAH,KOCASİNAN MAH,MERKEZ MAHYENİBOSNA Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 18:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BAYRAMPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : TERAZİDERE MAH,ORTA MAH,YILDIRIM MAH,YENİDOĞAN MAH,KARTALTEPE MAH,ALTINTEPSİ MAH,MURATPAŞA MAH,KOCATEPE MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 19:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : BEYKOZ SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : RÜZGARLIBAHÇE MAH,SOĞUKSU MAH,ÇUBUKLU MAH,ACARLAR MAH Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 06:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BEYKOZ SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : ÇENGELDERE MAH,YAVUZ SELİM MAH,İNCİRKÖY MAH,ÇİFTLİK MAH,ÇUBUKLU MAH,ÇİĞDEM MAH,GÜMÜŞSUYU MAH,KAVACIK MAH,SOĞUKSU MAH,GÖRELE MAH,RÜZGARLIBAHÇE MAH,BAKLACI MAH,FATİH MAH Açıklama : BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : BEYKOZ SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : GÖKSU MAH,YENİ MAHALLE Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 18:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 22:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : MARMARA MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH,CUMHURİYET MAH,DEREAĞZI MAH,GÜRPINAR MAH,BARIŞ MAH,ADNAN KAHVECİ MAH,BEYLİKDÜZÜ OSB,YAKUPLU MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:50:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : BEYLİKDÜZÜ SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YAKUPLU MAH,BARIŞ MAH,ADNAN KAHVECİ MAH,CUMHURİYET MAH,BÜYÜKŞEHİR MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 18:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : BEYOĞLU SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ MAH,TOM TOM MAH,ÖMER AVNİ MAH,KEMANKEŞ MAH,ARAPCAMİ [YENİ CAMİ] MAH,HACI HÜSREV-İSTİKLAL MAH,HACI MİMİ MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ESENLER SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH,NAMIK KEMAL MAH,NENE HATUN MAH,DAVUTPAŞA MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH,MENDERES MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 19:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : ESENYURT,KIRAÇ,AKÇABURGAZ MAH,ESENKENT MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 17:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : EYÜP SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : RAMİ YENİ MAH,TOPÇULAR MAH,DÜĞMECİLER MAH,RAMİ CUMA MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 19:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : FATİH SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : SÜLEYMANİYE MAH,SEYYİD ÖMER MAH,MEVLANAKAPI MAH,İSKENDERPAŞA MAH,ZEYREK MAH,TOPKAPI MAH,KARAGÜMRÜK MAH,AYVANSARAY MAH,ATİKALİ MAH,AKŞEMSETTİN MAH,HIRKA-İ ŞERİF MAH,DERVİŞ ALİ MAH,BEYAZIT MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 19:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : GÜNGÖREN SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : SANAYİ MAH,GENÇOSMAN MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 19:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : GÜNGÖREN SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : TOZKOPARAN MAH,MERKEZ MAH,GÜNEŞTEPE MAH,MEHMET NESİH ÖZMEN MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 19:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:55:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : KARTAL SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : UĞUR MUMCU MAH,SOĞANLIK YENİ MAH,ÇARŞI MAH,YAKACIK YENİ MAH,GÜMÜŞPINAR MAH,CUMHURİYET MAH,ORTA MAH,HÜRRİYET MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 20:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : SANCAKTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : MEVLANA MAH,HİLAL MAH,MERVE MAH,SAFA MAH,YUNUSEMRE MAH,YENİDOĞAN MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 22:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : SANCAKTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : SARIGAZİ MAH,İNÖNÜ MAH,EMEK MAH,ATATÜRK MAH,MECLİS MAH,KEMAL TÜRKLER MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 15:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:50:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : SANCAKTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : AKPINAR MAH,FATİH MAH,EYÜP SULTAN MAH,VEYSEL KARANİ MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 17:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 22:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YENİ MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,RUMELİ FENERİ MAH,GARİPÇE MAH,MADEN MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 20:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÇEKMEKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH,ÇAMLIK MAH,MERKEZ MAH,HAMİDİYE MAH,MEHMET AKİF MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 13:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:59:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : SİTE MAH,SARAY MAH,NAMIK KEMAL MAH,TANTAVİ MAH,İSTİKLAL MAH,YAMANEVLER MAH,TOPAĞACI MAH,DUMLUPINAR MAH,ATATÜRK MAH,ARMAĞAN EVLER MAH,ELMALIKENT MAH,KAZIM KARABEKİR MAH,HEKİMBAŞI MAH,ESENEVLER MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 18:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 22:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

lçe : ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : KUZGUNCUK MAH,KULELİ MAH,KÜÇÜK ÇAMLICA MAH,KÜPLÜCE MAH,YAVUZ TÜRK MAH,SELAMİ ALİ MAH,GÜZELTEPE MAH,KISIKLI MAH,KANDİLLİ MAH,MURAT REİS MAH,SELİMİYE MAH,SALACAK MAH,MİMAR SİNAN MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH,KÜÇÜKSU MAH,VALİDE I ATİK MAH,SULTANTEPE MAH,KİRAZLITEPE MAH,BAHÇELİEVLER MAH,AZİZ MAHMUD HÜDAYİ MAH,ÜNALAN MAH,BARBAROS MAH,AHMEDİYE MAH,ACIBADEM MAH,İCADİYE MAH,ALTUNİZADE MAH,ÇENGELKÖY MAH,BURHANİYE MAH,FERAH MAH,ZEYNEP KAMİL MAH,CUMHURİYET MAH,BULGURLU MAH,BEYLERBEYİ MAH Açıklama : ENERJİ KESİNTİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : YAVUZ TÜRK MAH,İCADİYE MAH,SELAMİ ALİ MAH,ÜNALAN MAH,VALİDE I ATİK MAH,ZEYNEP KAMİL MAH,BURHANİYE MAH,CUMHURİYET MAH,FERAH MAH,BARBAROS MAH,ACIBADEM MAH,ALTUNİZADE MAH,BAHÇELİEVLER MAH,KİRAZLITEPE MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH,MURAT REİS MAH,KÜÇÜK ÇAMLICA MAH,GÜZELTEPE MAH,KISIKLI MAH,KÜPLÜCE MAH Açıklama : ELEKTRİK ENERJİSİ PROBLEMİ Başlama Tarihi : 30.12.2016 - 18:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 22:00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : ŞİLE SULAR NE ZAMAN GELECEK Etkilenen Mahalleler : TEKEKÖY MAH,YAKA MAH,SORTULLU MAH,KURFALLI MAH,OSMANKÖY MAH,İSAKÖY MAH,ŞUAYİPLİ MAH,İMRENLİ MAH,YAYLALI MAH,YAZIMANAYIR MAH,DEĞİRMEN ÇAYIRI MAH,GÖKSU MAH,BOZGOCA MAH,AKÇAKESE MAH,AĞAÇDERE MAH,KARABEYLİ MAH,KARACAKÖY MAH,KABAKOZ MAH,HACILLI MAH,HASANLI MAH Açıklama : SU TESİSLERİ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI Başlama Tarihi : 29.12.2016 - 14:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat 23:55:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul'u son üç gündür elektriksiz bırakanvevatandaşı gecelerdir soğuktan tirtir titretirken, İSKİ enerji kesintisi nedeniyle milyonlarca abonesine su veremedi.Üstelik doğalgaz dağıtım şirketi İĞDAŞ'ta akıllara zarar veren uyarısı ile adeta vatandaşın akıl sağlığıyla dalga geçti. İĞDAŞ elektrik kesintileri sırasında kombilerin kapatılması uyarısında bulunurken, duruma öfkelenen vatandaşlar "İĞDAŞ abonelerinin büyük bölümünün yüksek teknoloji ürünü sistemler kullandığından haberi yok" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Karanlıkta kalan esnaf, küçük işletmeciler yeni yıl öncesi alışverişe çıkan vatandaşları beklerken, yazar kasalar çalışmadığı için günlerdir siftah bile yapamadan dükkanını kapattı..Vatandaş günlerdir karanlıkta elektriksiz susuz kalırken, İstanbul'da milyonlarca insan soğuk kış gecelerinde evinde yorganlara battaniyelere sarılarak ısınmaya çalışırken ana akım medya şirketleri üç maymunları oynadı.Hükümet icraatlarına toz kondurmayan gazete, internet şirketleri ve TV kanalları kesintileri Bakanlığı'n zorunlu açıklamasıyla görmek zorunda kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın beceriksizliğini örtbas eden haber siteleri de bu bilgiyi manşetten verirken bile büyük skandalın nedenini sorgulama gereği bile duymadı.Hatta hükümete yakınlığı ile bilinen bazı isimler kesintilerden cunta artığı'cüleri suçlayan mesajlar attı.İSKİ ise, günlerdir süren kesintiler yüzünden yıllardır dakika sapmayan suların geliş saati konusunda üç gündür adeta çuvalladı. İSKİ, abonelerini aydınlattığı web sitesinde sürekli güncelleme yaparak bir türlü su veremediği abonelerine revize ettiği saatleri duyurdu. Gün boyu üçüncü kez suların geliş saatini duyuran'nin yaşadığı kabus halen devam ediyor. İşte İSKİ'den yapılan son açıklama...: İSKİ bu bilgileri elektriklerin muhtemel geliş saatine göre duyurmakta sık sık suların geliş saatini ertelemektedir.Arnavutköy'de sular:00'teAtaşehir'de suların tahmini olarak 30.12.2016 tarihinde saat:00 civarı gelmesi bekleniyorBüyükçekmece’de sular bugün gece saat'deBahçelievler’de sular bugün gece’daBayrampaşa’da sular bugün gece’daBeykoz’da sular saat’da gelmesi için çalışmalar sürüyorBeykoz Yeni Mahalle ve Göksu'da ise saat'de gelecekİSKİ açıklamasında Beylikdüzü’nde sular saatda gelecekBeyoğlu’nda sular Saat’da gelecekEsenlerde suların geliş saatiolarak açıklandıEsenyurt ve çevresinde suların geliş saati suların gelişolarak açıklandıEyüp’te suların geliş saatiolarak açıklandıİSKİ Fatih’te suların geliş saatiniolarak açıkladıGüngören ve çevresinde suların geliş saatiolarak açıklandıKartal’da suların geliş saatiolarak açıklandıSancaktepe ve çevresinde sular saat’de akmaya başlayacak.SANCAKTEPE SARIGAZİ MAH,İNÖNÜ MAH,EMEK MAH,ATATÜRK MAH,MECLİS MAH,KEMAL TÜRKLER MAHALLESİ'NDE SULAR'DE GELECEK’nin diğer mahallelerinde ise suların geliş saatiolarak duyuruldu..Sarıyer ve çevresinde saat’da gelecek..İSKİ Çekmeköy’de sular saatcivarı geleceğini açıkladı..Ümraniye ve çevresinde sular saatgelecekKUZGUNCUK MAH,KULELİ MAH,KÜÇÜK ÇAMLICA MAH,KÜPLÜCE MAH,YAVUZ TÜRK MAH,SELAMİ ALİ MAH,GÜZELTEPE MAH,KISIKLI MAH,KANDİLLİ MAH,MURAT REİS MAH,SELİMİYE MAH,SALACAK MAH,MİMAR SİNAN MAH,MEHMET AKİF ERSOY MAH,KÜÇÜKSU MAH,VALİDE I ATİK MAH,SULTANTEPE MAH,KİRAZLITEPE MAH,BAHÇELİEVLER MAH,AZİZ MAHMUD HÜDAYİ MAH,ÜNALAN MAH,BARBAROS MAH,AHMEDİYE MAH,ACIBADEM MAH,İCADİYE MAH,ALTUNİZADE MAH,ÇENGELKÖY MAH,BURHANİYE MAH,FERAH MAH,ZEYNEP KAMİL MAH,CUMHURİYET MAH,BULGURLU MAH,BEYLERBEYİ MAHALLELERİ'NDE SULAR'TEDİĞER MAHALLELERDE İSE'DE GELECEKŞile’de sular saatte akacak